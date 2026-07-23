"Spider-Man"-Geheimnis um Sadie Sink lässt Fans durchdrehen

Sadie Sink (24) ist im kommenden Marvel-Film "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen – doch welche Rolle sie darin spielt, bleibt bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Sowohl die Schauspielerin selbst als auch Marvel Studios schweigen sich über ihren Charakter aus. In einem Gespräch mit Jimmy Fallon (51) in der "Tonight Show" gab Sadie bereits zu, dass sie das Versteckspiel als "Qual" empfindet. Über die vielen Gerüchte rund um ihre Figur sagte sie: "Ich habe das Gefühl, dass es jede Woche einen neuen Charakter gibt" – und spielte damit auf die kaum zu bremsenden Spekulationen an. Der Film startet am 29. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Besonders amüsant: Sadie erfuhr von ihrer eigenen Besetzung zuerst über Fan-Theorien im Internet. "Bevor ich für Spider-Man gecastet wurde, gab es online Spekulationen, die sagten: 'Sadie Sink wird im neuen Spider-Man sein.' Ich dachte: 'Hm? Ich?'", erzählte die Schauspielerin gegenüber Jimmy. Und tatsächlich: Zwei Tage später kam die offizielle Anfrage von Marvel. "Also ja, in diesen Theorien steckt manchmal etwas Wahres dran", fügte sie hinzu. Im Netz kursieren seitdem zahlreiche Spekulationen darüber, wen sie verkörpert – besonders häufig fällt der Name Jean Grey, einer Mutantin aus dem X-Men-Universum. Bestätigt ist das jedoch nicht. Im Trailer ist zudem Mark Ruffalo (58) als Bruce Banner zu sehen, der Peter Parker vor gefährlichen DNA-Mutationen warnt. In einem kurzen Teaser-Ausschnitt glauben viele Fans außerdem, Sadie von hinten erkannt zu haben – die mysteriöse Figur bleibt aber unidentifiziert.

Brancheninsider Jeff Sneider hatte sich vor vier Monaten im Podcast "The Hot Mic" zu dem Thema bereits weit aus dem Fenster gelehnt. "Es ist wahr. Ich habe erfahren, dass sie in der Tat Jean Grey spielen wird", sagte er damals. Damit bekam die Jean-Grey-Theorie plötzlich neuen Zündstoff. Viele Fans werteten das als Hinweis darauf, dass Marvel die X-Men endlich richtig ins MCU ziehen will. Sadie selbst wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Max Mayfield in der Netflix-Serie Stranger Things bekannt. Zuletzt war sie in dem Filmdrama "The Whale" zu sehen.

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Getty Images Sadie Sink bei der Opening Night Party von "Romeo & Juliet" in London, März 2026

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Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown