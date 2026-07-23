So hoch sollen Kosten für Michael Schumachers Pflege sein

Mehr als zwölf Jahre nach seinem schweren Skiunfall lebt Michael Schumacher (57) weitgehend zurückgezogen auf dem Familienanwesen Las Brisas in Andratx auf Mallorca. Wie Mirror nun berichtet, soll die Pflege der Formel-1-Legende rund 135.000 Euro pro Woche kosten. Rund um die Uhr kümmert sich demnach ein Team von etwa 15 medizinischen Fachkräften im Schichtbetrieb um den 57-Jährigen. Das Anwesen verfügt laut dem Bericht sogar über einen eigenen Hubschrauberlandeplatz, um im Notfall einen schnellen und diskreten Transport ins Krankenhaus zu ermöglichen.

Um die enormen laufenden Kosten zu finanzieren, soll Corinna Schumacher (57) in den vergangenen Monaten einige Vermögenswerte der Familie veräußert haben. Dazu gehört das rund 22.000 Quadratmeter große Grundstück am Genfer See in der Schweiz, das auf den Markt gebracht wurde. Außerdem sollen ein Falcon-Privatjet sowie eine Sammlung wertvoller Luxusuhren verkauft worden sein. Auch eine Ranch in Norwegen, die Michael einst persönlich entworfen haben soll, fand demnach einen neuen Eigentümer.

Das Anwesen Las Brisas auf Mallorca, in dem Michael heute lebt, gehörte einst Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez. Corinna soll es gezielt wegen seiner abgeschirmten Lage ausgewählt haben, um die Familie vor Paparazzi und neugierigen Blicken zu schützen. Seit Michaels Skiunfall im Dezember 2013 in Méribel, Frankreich, hält die Familie alle Informationen über seinen Gesundheitszustand strikt unter Verschluss.

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Getty Images Michael Schumacher im März 2005

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IMAGO / Crash Media Group Corinna und Michael Schumacher im Jahr 2011

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