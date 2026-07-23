Offizielle Todesursache von verstorbener Kaylee Hottle (†19)

Nun steht offiziell fest, woran Kaylee Hottle (19) gestorben ist. Das Büro des Gerichtsmediziners von Maryland hat die Todesursache der Schauspielerin bestätigt, wie das Magazin People berichtet: Die 19-Jährige erlag mehreren schweren Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung, die sie bei einem Autounfall in den frühen Morgenstunden des 21. Juli erlitten hatte. Der Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft. Kaylee war vor allem bekannt für ihre Rolle als Jia in der "Godzilla vs. Kong"-Filmreihe.

Der Unfall ereignete sich gegen 2:52 Uhr in Ijamsville im US-Bundesstaat Maryland. Kaylee saß laut Angaben des Sheriffbüros von Frederick County in einem Honda Accord, der von einem 19-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Das Fahrzeug kam auf einer zweispurigen Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hindernis. Die Ermittler gehen davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine mögliche Rolle bei dem Unglück gespielt haben könnte. Kaylees ebenfalls gehörloser Vater Joshua Hottle hatte die traurige Nachricht über den Tod seiner Tochter zuvor in einem emotionalen Beitrag auf Facebook geteilt.

Fotos des Unfallwagens, die TMZ vorliegen, zeigen das ganze Ausmaß des Crashs: Die Front des Honda Accord war nahezu vollständig eingedrückt, die Motorhaube zusammengefaltet, die Windschutzscheibe gebrochen. Kaylee, die selbst gehörlos war, hatte ihre Karriere 2021 mit der Rolle der tauben Ureinwohnerin Jia in "Godzilla vs. Kong" begonnen – einer Figur, die sich per Zeichensprache mit dem Riesenaffen Kong verständigt. 2024 kehrte sie in "Godzilla x Kong: The New Empire" erneut in dieser Rolle zurück und wurde dafür sogar für einen Saturn Award als beste Nachwuchsdarstellerin nominiert.

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Getty Images Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" in Hollywood

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Imago Kaylee Hottle als Jia mit Kong in einer Szene aus "Godzilla vs. Kong" (2021), Courtesy of Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures

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Instagram / rebeccahall Kaylee Hottle und Rebecca Hall am Set