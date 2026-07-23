Missachtung des Gerichts? Ex will Denise Richards belangen

Im Scheidungsstreit zwischen Denise Richards (55) und ihrem getrennt lebenden Ehemann Aaron Phypers eskaliert die Lage weiter. Aaron hat laut Informationen von TMZ beim Gericht beantragt, die Schauspielerin wegen Missachtung des Gerichts zu belangen. Der Grund: Er behauptet, Denise komme den ihr per Gerichtsbeschluss auferlegten Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Konkret geht es um monatlich 4.300 Euro an einstweiligem Ehegattenunterhalt sowie 26.000 Euro, die sie seinen Anwälten schuldet. Für den 14. September ist eine Anhörung angesetzt, bei der die Angelegenheit geklärt werden soll.

In den eingereichten Unterlagen gibt Aaron an, dass Denise seit März lediglich Teilbeträge beglichen hat. Ihm sollen demnach noch fast 12.000 Euro an Unterhalt fehlen, während bei seinen Anwälten noch 24.000 Euro offen sind – eine Gesamtsumme von rund 36.000 Euro. Aaron betont zudem, dass seine Noch-Ehefrau durchaus über ausreichende Einkünfte verfüge, um die Zahlungen zu leisten. Er behauptet, Denise verdiene knapp 220.000 Euro im Monat – unter anderem durch ihre Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans sowie durch Reality-TV-Engagements. Die Schauspielerin hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Aaron hatte die Scheidung im Juli 2025 eingereicht und dabei Unterhaltszahlungen gefordert. Denise reagierte daraufhin mit einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung, in dem sie Aaron häusliche Gewalt vorwarf – was dieser bestritt. Letztendlich wurde ihr eine dauerhafte Schutzanordnung gegen Aaron gewährt. Die Scheidung selbst ist jedoch noch nicht abgeschlossen, und der Rechtsstreit zwischen den beiden geht damit in die nächste Runde.

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026

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IMAGO / Cover-Images Aaron Phypers und Denise Richards, Mai 2025

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IMAGO / Newscom World Aaron Phypers, 2018