Keine Schussverletzung: Neue Details zu Luca Esposito (†53)

Im Todesfall des italienischen Sportjournalisten Luca Esposito sorgen neue Erkenntnisse für Erschütterung. Eine inzwischen durchgeführte Obduktion bringt die bisherigen Ermittlungen ins Wanken: Obwohl in der Nähe der Leiche mehrere Patronenhülsen sichergestellt worden waren, konnten die Gerichtsmediziner laut Bild keinerlei Schussverletzungen am Körper des 53-Jährigen feststellen. Stattdessen wurden schwere Verletzungen am Kopf und an den Rippen sowie zahlreiche Knochenbrüche im Gesichtsbereich entdeckt.

Besonders erschütternd ist eine weitere offene Frage, die die Ermittler derzeit beschäftigt: Italienischen Medien zufolge ist bislang unklar, ob Luca zum Zeitpunkt der Brandlegung bereits tot war. Es soll eine Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent bestehen, dass der Journalist noch lebte, als sein Körper in Brand gesetzt wurde. Feuerwehrleute hatten Luca am 19. Juli in einem von Waldbränden betroffenen Gebiet nahe Eboli in der Provinz Salerno entdeckt. Die Einsatzkräfte waren ursprünglich ausgerückt, um einen Brand zu löschen, und stießen dabei auf menschliche Überreste. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Ablageort bewusst gewählt worden sein, um die Tat zu verschleiern.

Auch sein Privatleben wirft nach seinem Tod Fragen auf. Luca soll mehrfach angegeben haben, für die Umweltbehörde ARPAC tätig gewesen zu sein – die Behörde widersprach dieser Darstellung jedoch ausdrücklich. Zudem soll sich seine angebliche Mitgliedschaft in der Biologenkammer als unzutreffend erwiesen haben. Die Staatsanwaltschaft Salerno hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Gewaltverbrechen aus. Den Ermittlern zufolge soll Luca zunächst getötet und der Leichnam anschließend mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden sein.

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Instagram / espositoluca75 Luca Esposito, verstorbener italienischer Sportjournalist

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Instagram / espositoluca75 Luca Esposito, Journalist

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Instagram / espositoluca75 Sportjournalist Luca Esposito