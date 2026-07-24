Chantelle Houghton offenbart stillen Kampf gegen Essstörung

Realitystar Chantelle Houghton (42) spricht offen über einen stillen, lebensgefährlichen Kampf, den sie jahrelang vor der Öffentlichkeit versteckt hatte. In einem neuen Interview mit der Zeitung The Sun erzählt die frühere "Celebrity Big Brother"-Gewinnerin, dass sie sich mit radikalem Kaloriensparen fast "zu Tode gehungert" habe. Zeitweise nahm die Britin nur rund 400 Kalorien am Tag zu sich – so wenig, dass sie sogar in die Kleidung ihrer damals zwölfjährigen Tochter passte. Während sie in ihrem Zuhause immer weiter abnahm und sich mehr und mehr zurückzog, machten sich Familie und Freunde große Sorgen um sie und hatten laut Chantelle sogar Angst, sie könne sterben.

Im Gespräch schildert Chantelle eindringlich, wie sehr ihr Körper unter dem extremen Essverhalten litt. "Ich hatte keine Energie, ich bin morgens aufgewacht und mein ganzer Körper tat weh", erinnert sie sich gegenüber The Sun. Sie beschreibt, dass sich ihre Knochen schmerzhaft anfühlten und sie teilweise nicht einmal mehr lange mit ihrem Hund spazieren gehen konnte. Gleichzeitig wurde sie im Netz mit fiesen Kommentaren konfrontiert – Fremde unterstellten ihr, sie nehme Drogen. Rückblickend erkennt die TV-Bekanntheit, dass sie an einer Essstörung litt und das Hungern als eine Art Bewältigungsstrategie für Probleme nutzte, die sie sonst nicht kontrollieren konnte. 2024, beim Umzug in ein neues Zuhause, sei ihr klar geworden, dass sie ihr Leben ändern müsse – nicht zuletzt für ihre inzwischen 14-jährige Tochter.

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten kämpft Chantelle nach eigenen Angaben mit Bodydysmorphie und hatte in der Vergangenheit auch mit Bulimie zu tun. In besonders schmalen Phasen habe es sie zunächst glücklich gemacht, in die Sachen ihrer Tochter zu passen oder sich sogar einen Kindertrainingsanzug bei Marks & Spencer zu kaufen – damals habe sie sich darin "unglaublich" gefühlt. Erst mit etwas Abstand habe sie verstanden, wie gefährlich dieses Denken für ihre Gesundheit war. Heute richtet die einstige Realitybekanntheit ihren Fokus stärker auf ein ausgewogenes, gesünderes Leben und darauf, ein stabiles Vorbild für ihr Kind zu sein.

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Getty Images Chantelle Houghton, TV-Persönlichkeit

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Getty Images Chantelle Houghton 2011 in London

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Getty Images Chantelle Houghton und Alex Reid, Februar 2012

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