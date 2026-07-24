Chadwick Bosemans Brüder verklagen seine Witwe wegen Erbes

Fast sechs Jahre nach dem Tod von Chadwick Boseman (†43) ist ein Erbstreit innerhalb seiner Familie entbrannt. Wie Page Six unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, haben seine Brüder Derrick und Kevin Boseman Klage gegen Chadwicks Witwe Taylor Simone Ledward eingereicht. Die Klage erfolgt im Namen der Eltern des verstorbenen Schauspielers, Leroy und Carolyn Boseman. Im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht ein Nachlass, der einem Wert von mehr als 3,8 Millionen US-Dollar (3.323.130 Euro) entsprechen soll. Die Familie fordert, Taylor als Verwalterin des Nachlasses abzusetzen und die Auszahlung des Erbes entsprechend einer bereits 2022 getroffenen Gerichtsentscheidung zu veranlassen.

Laut dieser Entscheidung hätte Taylor 50 Prozent des Nachlasses erhalten sollen, während die verbleibenden 50 Prozent zu gleichen Teilen an Chadwicks Eltern hätten gehen sollen. Die Kläger werfen ihr jedoch vor, diese Zahlungen bis heute nicht vorgenommen zu haben. Darüber hinaus soll sie nicht alle Vermögenswerte offengelegt haben – darunter Tantiemen, Restvergütungen, Einnahmen aus der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA sowie ein bislang unbekanntes Bankkonto. Außerdem soll sie die Rechte an Chadwicks Namen und Bild über eine von ihr kontrollierte Firma verwalten und so allein von seinem Vermächtnis profitieren. Dabei soll sie der Familie auch lukrative Geschäftsmöglichkeiten vorenthalten haben.

Chadwick Boseman starb am 28. August 2020 im Alter von nur 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Dass er an der Krankheit litt, hatte er jahrelang nicht öffentlich kommuniziert. Nur wenige Monate vor seinem Tod hatte er Taylor heimlich geheiratet. Ein Testament hinterließ der Schauspieler nicht. Bekannt geworden war Chadwick vor allem durch seine Rolle als Superheld in Black Panther, mit der er weltweit zum gefeierten Star aufgestiegen war.

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Getty Images Taylor Simone Ledward und Chadwick Boseman 2019

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Getty Images Die Familie von Chadwick Boseman bei der Verleihung des Sterns auf dem Walk of Fame, November 2025

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ActionPress Chadwick Boseman in "Black Panther"