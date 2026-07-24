Ethan Slater stichelt nach Ariana-Trennung mit TV-Scherz

Mit einem frechen Instagram-Clip hat sich Ethan Slater (34) nach der Trennung von Ariana Grande (33) zurückgemeldet. Der Schauspieler wirbt darin für sein neues Stück "Little Shop of Horrors" und greift dabei auf einen unerwarteten Vergleich zurück: Er imitiert den Erzähler der Datingshow Love Island und kündigt seine Co-Darstellerin Betsy Wolfe als neue Teilnehmerin an. "Diese Woche betritt eine heiße neue Granate die Villa", lipsynct Ethan in dem Clip, während die Kamera auf Betsy in einem Leoparden-Kleid schwenkt. Als Ethan ihr eine Blume überreicht, schreiben die beiden dazu: "Dieser Blumenladen lebt von guter Laune und Granaten."

Der 34-Jährige und Ariana hatten sich laut einem Bericht der Daily Mail bereits vor einigen Monaten getrennt, bevor die Nachricht im vergangenen Monat öffentlich wurde. Das Ende der rund dreijährigen Beziehung sei einvernehmlich verlaufen, und beide seien weiterhin gut befreundet. Während Ethan nun mit dem Clip auf sich aufmerksam macht, ist die Sängerin mit ihrer "Eternal Sunshine"-Tour beschäftigt, die sie noch bis September durch die Welt führt. Laut TMZ ist Ariana inzwischen offiziell wieder mit ihrem Ex-Freund Ricky Alvarez (35) zusammen, wobei die beiden es laut dem Magazin People bewusst ruhig angehen lassen. "Er hat so eine tolle, positive Energie, bringt sie zum Lachen und sie verbringt gerne Zeit mit ihm", zitiert das Blatt einen Insider.

Ein Hinweis auf das Liebes-Comeback lieferte Ariana auch auf der Bühne selbst. Bei einem Konzert in Brooklyn änderte sie den Text ihres Hits "Thank U, Next" kurzerhand ab: Aus der ursprünglichen Zeile "Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh" wurde "Wrote some songs about Ricky / We always find our way back." Ricky und Ariana lernten sich 2015 kennen, als er als Backgroundtänzer auf ihrer Honeymoon-Tour arbeitete. Die Sängerin bestätigte die Beziehung im darauffolgenden Jahr, doch nach rund einem Jahr kursierten Berichte über eine Trennung. Dass Ethan von der Wiederannäherung der beiden nicht direkt von Ariana erfahren hat, sondern durch gemeinsame Bekannte, berichtete die Daily Mail ebenfalls.

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Getty Images Ethan Slater bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

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Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im November 2024

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025