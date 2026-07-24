Absturz nach dem YouTube-Hype: So verdient KsFreak nun Geld

Früher fuhr er teure Luxusautos und erzielte mit YouTube-Videos regelmäßig Millionenklicks – heute sitzt Marcel Dähne, bekannt als KsFreak, im Lieferwagen. Der 32-jährige Österreicher war zwischen 2016 und 2019 einer der größten deutschsprachigen YouTuber, doch von diesem Ruhm ist kaum noch etwas übrig. Nach Schulden im höheren sechsstelligen Bereich und einem Insolvenzverfahren hat er sich ein völlig neues Leben aufgebaut. Wie er nun in einem neuen Video auf der Plattform verrät, arbeitet er inzwischen für den Tiefkühlkosthändler Bofrost und liefert Lebensmittel aus – bekannt wurde das zunächst durch TikTok, wo er sich während seiner Mittagspause in der auffälligen Arbeitskleidung des Unternehmens zeigte.

In dem Video spricht Marcel offen darüber, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat. "Damit ich aus dem Teufelskreis der Schulden endlich ausbrechen konnte, bin ich einfach normal arbeiten gegangen", erklärt er. Hinzu komme, dass "die Klickzahlen nicht mehr so hoch" gewesen seien und "die Leute einen nicht mehr gefeiert" hätten. Ganz aufgegeben hat er seine Creator-Karriere aber nicht: Vier Tage pro Woche jobbt er bei Bofrost, den fünften Tag investiert er in seine Selbstständigkeit. Ein Comeback auf Twitch hat er bereits angekündigt. "Wo das Ganze hinführt, weiß ich selber noch nicht", gibt er zu. Langfristig wolle er wieder von Unterhaltung leben können – ob ihm das gelingt, lässt er offen: "Dann kann man immer noch gucken, ob man den Absprung noch mal schafft oder eben nicht."

Privat scheint für Marcel vieles stabiler zu sein als beruflich. Er lebt mit seiner Verlobten Sophia und dem gemeinsamen Sohn, der im September 2025 geboren wurde, auf dem Land bei Linz. Mehr als zwei Millionen Menschen folgen ihm noch immer auf YouTube, obwohl sein letztes Video dort aus dem September 2024 stammt. In seinem neuen Video gibt er nun ungewohnt persönliche Einblicke in seinen Alltag, der heute vor allem von Familie geprägt ist – und weniger von dem Glamour, der seinen Namen einst in aller Munde hatte.

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Instagram / ksfreak Marcel Dähne, Juni 2019

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TikTok / officialksfreak Marcel Dähne in seiner Bofrost-Arbeitskleidung

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Instagram / thatssophiaspage Marcel Dähne mit seiner Verlobten Sophia und ihrem Sohn, April 2026