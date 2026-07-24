Kinderfrei happy: Tracee Ellis Ross verteidigt Entscheidung

Tracee Ellis Ross (53) spricht offen über ihr Leben ohne Kinder und findet dabei nun deutliche Worte. In Keke Palmers (32) Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" erinnerte sich die Schauspielerin jetzt an eine besonders belastende Phase während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie "Black-ish". Damals sei sie immer wieder gefragt worden, warum sie keine Kinder habe und ob sie jemals darüber nachgedacht habe. Irgendwann platzte Tracee vor laufender Kamera der Kragen: Auf die neugierige Nachfrage einer Person konterte sie mit den Worten: "Willst du bitte aus meiner Gebärmutter verschwinden?"

Im Podcast erzählte Tracee weiter, dass ihr Gegenüber von ihrer Reaktion völlig überrascht gewesen sei. Laut Buzzfeed legte sie daraufhin noch nach: "Ich sagte: 'Nein, aber wirklich, warum fragst du mich das überhaupt?! Das ist doch verrückt!'", erinnerte sie sich. "Ich verstehe nicht einmal, was gerade passiert. Das ist so bizarr. Hört auf!" Im Netz erntete sie für ihre klare Ansage viel Zuspruch. Auf Reddit bezeichneten Nutzer ihre Reaktion als "perfekt" und betonten, dass Fragen zu Schwangerschaft oder Fruchtbarkeit grundsätzlich unangebracht seien. Andere wiesen zudem darauf hin, dass viele Menschen nicht freiwillig kinderlos leben und man sich deshalb mit solchen Nachfragen grundsätzlich zurückhalten sollte.

Tracee ist die Tochter von Sängerin und Schauspielerin Diana Ross (82) und wurde durch ihre Rolle als Rainbow Johnson in "Black-ish" einem breiten Publikum bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie offen über ihr Leben als kinderfreie Frau gesprochen. Beim "New York Times Well Festival" erklärte sie laut Buzzfeed: "Ich glaube nicht, dass mein Leben weniger wert ist, weil ich keine Kinder habe. Ich glaube nicht, dass mein Leben weniger wert ist, weil ich keinen Mann oder Partner habe." Stattdessen betonte sie, dass sie auf viele andere Arten für die Menschen in ihrem Umfeld da sei und ihrem Leben dadurch genauso viel Sinn und Erfüllung gebe.

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Getty Images Tracee Ellis Ross, November 2019

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Getty Images Tracee Ellis Ross bei der Mailänder Fashion Week 2024

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Getty Images Tracee Ellis Ross bei der Met Gala 2019

Wie findet ihr Tracees Ansage? Genau richtig! Sie bringt es auf den Punkt. Zu hart! Das hätte man auch eleganter lösen können. Ergebnis anzeigen