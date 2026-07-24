Er soll der geheimnisvolle Mann an Nicole Kidmans Seite sein

Nicole Kidman (59) strahlt im Italienurlaub – und nun ist auch klar, wer der Mann an ihrer Seite ist. Die Schauspielerin wurde kürzlich vor einem Hotel im mondänen Portofino gesichtet. Auf Fotos, die news.com.au vorliegen, steht Nicole in einem eleganten weißen Satin-Ensemble eng bei einem dunkel gekleideten Begleiter, die beiden unterhalten sich vertraut und rücken immer näher zusammen. Laut Page Six handelt es sich bei dem bislang unbekannten Urlaubsflirt um den Private-Equity-Investor Michael Reinstein aus Los Angeles, der mit Sonnenbrille lässig neben der Oscarpreisträgerin posiert. Für Nicole sind es die ersten öffentlichen Turtelbilder, seit ihre Scheidung von Musiker Keith Urban (58) nach 19 Ehejahren Anfang dieses Jahres rechtskräftig wurde.

Die neuen Aufnahmen aus Portofino zeigen Nicole und Michael vor dem Hoteleingang, mal am Geländer, mal eng nebeneinander stehend, während sie plaudern und lachen. Michael soll 2013 die globale Private-Equity-Firma Regent gegründet haben, bei der er als Vorsitzender und Chief Investment Officer an der Spitze steht, außerdem ist er Mitbegründer des Fernsehsenders USN. In welchem Verhältnis Nicole und der Geschäftsmann genau zueinander stehen, ist bislang nicht bekannt, doch ihr Auftritt in Italien wirkt sehr vertraut. Zuvor hatte sich die gebürtige Australierin nach der Trennung von Keith vor allem auf sich selbst und ihre beiden Töchter Sunday Rose und Faith Margaret konzentriert, die aus der gescheiterten Ehe mit dem Countrystar stammen.

Bereits vor den Portofino-Schnappschüssen waren die Liebesgerüchte um Nicole zuletzt ordentlich angeheizt worden – allerdings mit einem ganz anderen Mann. Seit diesem Frühjahr steht sie gemeinsam mit Simon Baker (56) für die Serie "Scarpetta" vor der Kamera, und bei der Presstour fielen die beiden mit innigen Auftritten auf, etwa als sie bei einer Premiere Hand in Hand posierten. Laut US-Medien soll die Verbindung zwischen Nicole und dem "The Mentalist"-Star jedoch rein freundschaftlich sein, die beiden kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Während Nicole nun mit Michael in Italien gesichtet wurde, sorgt sie damit vor allem privat für neue Schlagzeilen – ganz im Gegensatz zu den ersten Urlaubsbildern aus Portofino, auf denen ihr Begleiter zwar schon zu sehen war, seine Identität aber noch ein Rätsel blieb.

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