Viel Streit: Bill und Tom Kaulitz machen gemeinsame Therapie

Seit dem 23. Juli ist die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix verfügbar – und die bringt nicht nur jede Menge Unterhaltung, sondern auch echte Emotionen mit. Denn zwischen den Zwillingsbrüdern kracht es gewaltig. Bill Kaulitz (36) fühlt sich von Tom (36) bevormundet und zu häufig kritisiert. "Ich bin immer an allem Schuld", sagt er im Trailer unter Tränen. Um die Spannungen zu lösen, begeben sich die beiden gemeinsam auf die Therapiecouch – und die Kamera ist dabei.

In mehreren Therapiesitzungen sprechen die Brüder offen darüber, was sie am jeweils anderen stört. Bill gehen demnach Toms Ängste auf die Nerven, während Tom sich an Bills wildem Datingleben reibt. Trotz aller Konflikte wird aber auch deutlich, wie untrennbar die beiden miteinander verbunden sind. "Wenn der andere nicht mehr da ist ... Ich kann's mir gar nicht vorstellen", sagt Bill. Neben den ernsten Momenten gibt es in der neuen Staffel aber auch reichlich Humor: Der Tokio Hotel-Frontsänger verordnet sich zu Beginn einen "Penis-Detox", weil sein Liebesleben zuletzt zu wild gewesen sei. Kurz darauf knutscht er bei einer ausgelassenen Poolparty mit Realitystar Jannik Kontalis (29). Der zu diesem Zweck angelegte "Penis-Käfig" landet dabei im Weg – zum Problem wird, dass Tom den Schlüssel dazu verwahrt hat und dieser partout nicht auffindbar ist.

Tom bezeichnete die Sendung bereits im Trailer selbst als "absolutes Trash-Format mittlerweile". Die Dokuserie begleitet die beiden Tokio-Hotel-Musiker durch ihren Alltag. In der neuen Staffel werden neben dem Bruderstreit auch Ereignisse aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen, die vielen Fans bereits aus dem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bekannt sein dürften. Dazu gehören etwa das Jubiläumskonzert von Tokio Hotel in Berlin, die Hochzeit von Bandkollege Georg Listing (39) sowie ein Sitting für Wachsfiguren bei Madame Tussauds Berlin.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz auf dem Weg zur "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere von Staffel 3, Juli 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren bei Madame Tussauds Berlin am 12.07.2026