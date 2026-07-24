LeAnn Rimes kuschelt nackt mit Eddie Cibrian im Whirlpool

Sängerin LeAnn Rimes (43) und ihr Ehemann Eddie Cibrian (53) sind derzeit auf einem ausgedehnten Roadtrip unterwegs – von Kalifornien zurück in ihre Heimatstadt Nashville. Auf Instagram teilte LeAnn jetzt eine bunte Bildersammlung des Abenteuers und sorgte damit für begeisterte Reaktionen ihrer Fans. Besonders das letzte Foto der Reihe zog alle Blicke auf sich: Es zeigt die Sängerin von hinten, nackt in einem Whirlpool sitzend, mit Bergpanorama im Hintergrund – und Eddie, der seinen Arm liebevoll um sie legt. "Das letzte Bild ist das, worum es WIRKLICH geht", schrieb ein Fan begeistert in den Kommentaren. Eine andere Nutzerin ergänzte: "Das letzte Foto mit dir und Eddie wärmt mir einfach das Herz!"

In ihrer Instagram-Bildunterschrift beschrieb LeAnn die Reise mit einer gehörigen Portion Humor: "Es stellt sich heraus, dass ein Roadtrip quer durchs Land mit einem Pferdeanhänger, einem mysteriösen traktorähnlichen Ding, viel zu vielen Taschen und genug Snacks für mehrere Länder unweigerlich gutes Filmmaterial produziert." Weiter verriet sie: "Es gab fragwürdige Straßenrand-Sichtungen, Karaoke im Auto, eine MENGE Raststättenpausen, unglaubliches Essen und ein paar Momente, die eigentlich nicht auf Kamera hätten landen sollen – aber doch taten." Auf ihrem Substack teilte die "Blue"-Interpretin außerdem einen ausführlicheren Bericht über den turbulenten Trip.

LeAnn und Eddie feierten dieses Frühjahr ihr 15-jähriges Hochzeitsjubiläum. Geheiratet haben die beiden im April 2011 in einer privaten Zeremonie in Kalifornien, zu der rund 40 Gäste geladen waren – darunter auch Eddies zwei Söhne Mason und Jake. Kennengelernt hatten sie sich 2008 am Set des Lifetime-Films "Northern Lights". Zu dieser Zeit waren beide noch anderweitig verheiratet: LeAnn mit dem Tänzer Dean Sheremet und Eddie mit der Realitystar-Bekanntheit Brandi Glanville (53). Als ihre Liebesgeschichte 2009 publik wurde, löste sie einen der größten Promi-Skandale Hollywoods aus – doch das Paar hielt trotz jahrelanger Schlagzeilen und öffentlichem Gegenwind zusammen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leannrimes LeAnn Rimes und Eddie Cibrian

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville