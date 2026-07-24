So ähnlich sehen sich Kelly Clarkson und ihre Tochter River

Kelly Clarkson (44) sorgt mit einem zuckersüßen Trip in ihre Kindheit gerade für Begeisterung im Netz: Auf dem Instagram-Kanal des Einrichtungsshops Wayfair tauchten jetzt mehrere bislang unveröffentlichte Kinderfotos der Sängerin auf. Darauf ist Kelly als kleines Mädchen und später als Pre-Teen zu sehen – mit Pony, Latzhose, rot gestreiftem Shirt und dicken Creolen. Beworben wird damit ihre neue Kids-Kollektion für Möbel und Deko von Kelly Clarkson Home. Bei vielen Followern fällt aber vor allem eines sofort ins Auge: wie sehr Kelly auf den Bildern ihrer Tochter River Rose ähnelt, die aus ihrer Ehe mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Brandon Blackstock stammt.

Wayfair kommentiert die nostalgischen Schnappschüsse augenzwinkernd mit den Worten: "Es zeigt sich, dass Kelly ihr ganzes Leben lang für diesen Job qualifiziert war. Shoppe jetzt die neue Kids-Möbel- und Deko-Linie von Kelly Clarkson Home." Die Fotos zeigen Kelly in verschiedenen Altersstufen – mal mit breitem Grinsen und Pony, mal im Teenie-Look mit auffälligen Ohrringen. Für viele Fans ist der Hammer aber die Ähnlichkeit zu Rivers aktuellen Fotos: gleiche Augen, ähnliches Lächeln, gleicher Ausdruck. Während die Fotos auf Wayfair laufen, steckt Kelly gleichzeitig mitten in den Proben für ihre neue Las-Vegas-Residency. Aus dem Proberaum meldete sie sich vor Kurzem selbst bei ihren Fans, nachdem bekannt wurde, dass "The Kelly Clarkson Show" gleich elf Nominierungen bei den Daytime Emmys einfahren konnte. "Ich probiere gerade in Vegas und habe eben erfahren, dass 'The Kelly Clarkson Show' 11 Daytime-Emmy-Nominierungen bekommen hat! Vielen Dank euch allen! Ich bin so begeistert für unser gesamtes Team und fühle mich sehr gesegnet", schrieb sie auf Social Media.

Privat hat sich das Leben von Kelly in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Musikerin war von 2013 bis 2022 mit dem Talentscout Brandon Blackstock (†48) verheiratet, mit dem sie Tochter River Rose und einen Sohn hat. Brandon starb 2025 nach einem längeren Kampf gegen Krebs. Nach seinem Tod zog Kelly einen klaren Schlussstrich unter ihren straffen Arbeitsalltag und kündigte an, sich von ihrem täglichen Talkshow-Job zurückzuziehen, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. "Eine Pause vom täglichen Pensum ermöglicht es mir, meine Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, und das fühlt sich für dieses nächste Kapitel unseres Lebens notwendig und richtig an. Das ist kein Abschied. Ich werde weiterhin Musik machen, hier und da Shows spielen, und vielleicht seht ihr mich ab und zu bei 'The Voice'… man weiß nie, wo ich als Nächstes auftauche", erklärte sie damals in einem Statement. In der US-Show "Today" betonte sie außerdem, wie sehr der veränderte Familienalltag und das Bewusstsein für die Kostbarkeit des Lebens ihre Entscheidungen geprägt haben.

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Imago Kelly Clarkson mit ihrer Tochter River Rose Blackstock bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles

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Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose Blackstock und Remington Alexander Blackstock

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IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock