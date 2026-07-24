Hirnblutung: Jannik Kontalis gibt Update zu seinem Bruder

Gut zwei Wochen nach dem brutalen Angriff auf seinen Bruder meldet sich Realitystar Jannik Kontalis jetzt mit einer erleichternden Neuigkeit: Es geht seinem Bruder wieder gut. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram gab der 29-Jährige seinen Fans ein Update zu dem Vorfall, der die Familie schwer erschüttert hatte. "Dem geht es zum Glück gut. Er hatte echt 1000 Schutzengel", schrieb Jannik (29) dort. Doch juristisch ist die Sache noch lange nicht ausgestanden.

Gemeinsam mit einem Anwalt wollen Jannik und sein Bruder die nächsten Schritte besprechen. "Werden uns nächste Woche gemeinsam mit unserem Anwalt zusammensetzen und dann sehen wir weiter", kündigte der Realitystar an. Der Polizei gegenüber ist er dabei wenig optimistisch – im Gegenteil. Er wirft den Behörden Untätigkeit vor und gab an, den Fall selbst in die Hand nehmen zu müssen: "Polizei leider nichts gemacht. Zusammen mit seinen Freunden haben wir den ganzen Fall versucht zu rekonstruieren, damit wir überhaupt irgendwas haben, um den Täter ausfindig zu machen etc."

Wie schwerwiegend der Angriff war, hatte Jannik bereits zuvor auf Instagram geschildert. Sein Bruder war von jemandem geschlagen worden und dabei mit dem Kopf auf den Asphalt gestürzt. Dabei erlitt er einen Schädelbruch, ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Hirnblutung und lag krampfend auf dem Boden. Jannik postete damals auch ein Foto aus dem Krankenhaus, das die Dramatik der Situation verdeutlichte.

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