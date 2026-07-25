Ornella Muti (71) plant einen bedeutenden Schritt: Die italienische Filmschauspielerin möchte die russische Staatsbürgerschaft beantragen – und das gemeinsam mit ihrer Tochter Naike Rivelli. Das berichtet die italienische Tageszeitung Corriere della Sera und beruft sich dabei auf ein Gespräch von Naike mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Demnach erklärte die 51-Jährige, man habe russische Wurzeln und könne seine Herkunft nicht verleugnen. Außerdem behauptete sie, viele Italiener liebten Russland.

Ganz überraschend kommt dieser Wunsch allerdings nicht. Ornella hatte bereits vor Jahren erklärt, dass sie sich eine Einbürgerung in Russland gut vorstellen könne. 2018 erzählte sie im Interview mit der ebenfalls staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, sie besitze eine Wohnung in Moskau und eine Aufenthaltsgenehmigung, habe aber "keinen russischen Pass". Sie wolle "gerne die russische Staatsbürgerschaft annehmen. Warum nicht?", sagte sie damals. Schon in diesem Gespräch betonte die Schauspielerin ihre russischen Wurzeln und verwies darauf, dass ihre Familie stark künstlerisch geprägt sei, was womöglich zum Teil mit ihrer Abstammung zu tun habe. Ihre Großmutter sei Pianistin gewesen, erklärte sie. Ornella soll ihre Moskauer Wohnung bereits 2016 gekauft haben – seitdem verbringt sie viel Zeit in der russischen Hauptstadt und pflegt ihre dortigen Kontakte.

Abseits solcher Fragen über Identität und Herkunft scheint Ornellas Leben derzeit vor allem auf ihre Familie ausgerichtet zu sein. Zuletzt verriet sie in einem Interview mit Gala, dass sie kaum Zeit für romantische Begegnungen finde und ihr Single-Leben genieße. Zwischen Enkeln und glamourösen Auftritten bleibe schlicht kein Raum für Dates. Dass sie den Antrag für eine russische Staatsbürgerschaft nun gemeinsam mit Tochter Naike angehen möchte, lenkt den Blick zusätzlich auf die enge familiäre Verbindung zwischen den beiden. Neben ihrer Karriere scheint für Ornella damit vor allem ihr persönliches Umfeld eine wichtige Rolle zu spielen.

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Getty Images Ornella Muti beim Photocall zu "Roma Elastica" beim 79. Filmfestival von Cannes im Palais des Festivals, 21. Mai 2026

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Getty Images Ornella Muti beim Sidaction Gala Dinner 2020

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Getty Images Ornella Muti bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst

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Wie findet ihr Ornellas Plan, gemeinsam mit Tochter Naike die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen? Nachvollziehbar – wenn die Wurzeln dort liegen, passt der Schritt. Schwierig – das sendet gerade ein heikles Signal. Ergebnis anzeigen