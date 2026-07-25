Trotz neuer Freundin: Ingo hadert mit Scheidung von Annika

Für Ingo Peters (35) steht offenbar ein wichtiges Datum bevor: Der Scheidungstermin mit seiner Noch-Ehefrau Annika rückt näher – und der Realitystar ist hin- und hergerissen. In einer aktuellen Instagram-Story spricht Ingo ganz offen über sein Gefühlschaos und erklärt, dass er seit Tagen mit sich ringt. Besonders brisant: Ingo ist längst wieder vergeben und glücklich mit seiner neuen Partnerin Steffi. Trotzdem tut er sich schwer mit dem letzten offiziellen Schritt, der seine Ehe mit Annika endgültig beenden würde, wie er seinen Followern nun anvertraut.

"Ich weiß nicht, ob ich überhaupt am Scheidungstermin zustimmen soll. Irgendwie habe ich damals nicht geheiratet, um nach zwei Jahren die Scheidung einzureichen", erklärt der Schwiegertochter gesucht-Star. Gleichzeitig betont er, dass er mit seiner neuen Freundin Steffi glücklich sei. Eine erneute Hochzeit stehe für das Paar aber ohnehin vorerst nicht auf dem Plan – was seinen Zwiespalt noch verstärkt: "Steffi und ich sind glücklich. Wir wollen am Anfang eh noch nicht heiraten, deshalb bin ich am Überlegen, ob ich der Scheidung beim Termin nicht zustimmen soll."

Noch vor wenigen Wochen klang Ingo deutlich zurückhaltender. In einer Instagram-Fragerunde betonte er, dass ein Scheidungstermin noch nicht feststehe – versprach aber, diesen sofort öffentlich zu machen, sobald es so weit sei: "Wenn zum Beispiel 1.8. draufsteht, um 10 Uhr, dann werde ich den selbstverständlich auch posten." Über Annika und ihr neues Leben wollte er dagegen keine Details preisgeben und blockte auch Fragen zu einem möglichen neuen Partner oder Baby-Gerüchten ab: "Ganz ehrlich, das ist mir schnurzegal."

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Imago Annika und Ingo, 2022

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

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