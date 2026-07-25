Dieses Berufsfeld verbietet Cathy Hummels ihrem Sohn Ludwig

Cathy Hummels (38) nimmt ihren Sohn Ludwig (8) inzwischen häufiger mit zu öffentlichen Terminen. Doch wer glaubt, der Achtjährige solle in ihre Fußstapfen als Influencer treten, irrt sich gewaltig. Bei einem Besuch der Show "Cirque du Soleil – Alizé" in Berlin sprach die Moderatorin gegenüber RTL offen über ihren Sohn und machte deutlich, dass sie bei seiner Präsenz in den sozialen Medien klare Grenzen zieht. Nachdem Fotos von Ludwig im Netz Kommentare ausgelöst hatten, er werde nun zum "Internetstar", stellte Cathy klar: "Ich möchte nicht mit ihm auf Instagram werben, da differenziere ich enorm. Das ist nicht das Ziel."

Auch eine Karriere als reiner Influencer kommt für Ludwig aus Cathys Sicht nicht infrage – selbst dann nicht, wenn er sich später bewusst für ein Leben in der Öffentlichkeit entscheiden sollte. "Nur Influencer zu werden, würde ich komplett ausschließen. Weil du hast kein Standbein. Der Ludwig hat so viel mehr. Der hat so viele Talente", erklärte sie. Anderen Berufswünschen ihres Sohnes steht die 38-Jährige dagegen deutlich offener gegenüber: "Er will aber auch Arzt werden. Er hat viele Talente. Und solange er Dinge selbst entscheidet, stehe ich ihm nicht im Weg."

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Ludwig erst kürzlich – und zwar auf eigenen Wunsch. In einer Fußballsendung überreichte der Achtjährige einen selbst gebauten Pokal, an dem er laut Cathy rund sieben Stunden gearbeitet hatte. Passend, schließlich stammt Ludwig aus einer echten Fußballfamilie. Sein Vater ist Ex-Fußballprofi Mats Hummels (37), und auch Ludwig träumt davon, eines Tages selbst Fußballprofi zu werden. Für Cathy ist ihr Sohn ohnehin ihr größter Unterstützer: Immer wieder mache er ihr Komplimente wie "Mama, du siehst wunderschön aus" – Worte, die sie nach eigener Aussage jedes Mal aufs Neue zum Lächeln bringen.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2024