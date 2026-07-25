"Supergau": Anna-Maria Ferchichis Kind muss ins Krankenhaus

Was als entspannter Familienurlaub begann, endete für Anna-Maria Ferchichi (44) und ihren Mann Bushido (47) mit einem Besuch im Krankenhaus. Die Familie verbringt ihre Sommerferien derzeit im südfranzösischen Saint-Tropez – doch ein Unfall mit Tochter Aaliyah trübte die Urlaubsstimmung. Die 14-Jährige stieß sich den Zeh, wodurch sich der Nagel anhob. Anschließend entzündete sich die Verletzung stark. "Guten Morgen! Aaliyah hat sich vor drei Tagen den Zeh gestoßen, dabei kam der Nagel hoch und jetzt ist es fett entzündet", berichtete Anna-Maria ihren Followern auf Instagram.

In ihrer Story erklärte die 44-Jährige weiter: "Es läuft permanent Wundwasser raus. Anis fährt jetzt mit ihr zum Arzt. Sie darf nicht mehr baden. Supergau im Sommerurlaub." Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, teilte später ein Foto seiner Tochter aus dem Krankenhaus. Trotz der unangenehmen Situation wirkte Aaliyah bereits wieder gut gelaunt und lächelte in die Kamera. Das Bild dürfte die Sorge vieler Fans etwas gemildert haben – offenbar hatte sich ihr Zustand zu diesem Zeitpunkt bereits wieder gebessert.

Für die Familie ist es nicht der erste Schreckmoment dieser Art. Bereits vor rund einem Jahr sorgte ein schwerer Unfall von Sohn Djibi (12) für große Sorge. Bei einer Wasseraktivität geriet er in ein Seil, das seinen Arm in der Achsel beinahe vollständig durchtrennte. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprachen die beiden damals offen über den Vorfall und die belastende Zeit danach. "Djibrail hätte sterben können an diesem Strand", sagte Anna-Maria rückblickend.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

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Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Tochter Aaliyah, Juli 2026

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Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025