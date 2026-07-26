Hollywood: Diese Stars holen sich 2027 Walk-of-Fame-Stern

Der Hollywood Walk of Fame hat die Geehrten der Klasse 2027 bekanntgegeben – und die Liste kann sich sehen lassen! Ab Januar 2027 werden in Los Angeles gleich 32 neue Sterne in den Bürgersteig eingelassen. Zu den bekanntesten Namen zählen Schauspieler Pedro Pascal (51) und Reggaeton-Star Karol G (35), aber auch die Schauspielerinnen Dakota Fanning (32) und Elle Fanning (28), die ihren Stern sogar gemeinsam in einer Doppelzeremonie enthüllen dürfen. Ebenfalls dabei sind Raven-Symoné, Keke Palmer (32) und Idris Elba (53). Walk-of-Fame-Komitee-Vorsitzender Peter Roth erklärte in einem Statement: "Das Walk-of-Fame-Auswahlkomitee ist stolz darauf, die Klasse 2027 in eines der beständigsten Symbole der Unterhaltungsbranche zu begrüßen. Diese 32 außergewöhnlichen Persönlichkeiten haben durch ihr Talent, ihre Kreativität und ihre Hingabe an ihr Handwerk alle einen bleibenden Eindruck beim Publikum auf der ganzen Welt hinterlassen."

Die Sterne werden in verschiedenen Kategorien vergeben. In der Filmkategorie werden neben den Fanning-Schwestern auch Kate Hudson (47), Idris Elba und Sam Rockwell (57) geehrt. Die Fernsehkategorie umfasst neben Pedro Pascal und Raven-Symoné auch Lisa Kudrow (62), Adam Scott (53) und Keke Palmer. Bei der Musik räumen unter anderem Karol G, David Guetta (58), Sia (50), Lil Wayne (43), Linkin Park und die Smashing Pumpkins ab. Nicole Scherzinger (48) und Jo Koy (55) werden in der Kategorie Live Theatre/Live Performance ausgezeichnet, während Sportler Jimmie Johnson (50) den einzigen Stern in der Sparte Sport Entertainment erhält. Um für eine Auszeichnung infrage zu kommen, müssen Kandidaten laut den Vergaberichtlinien unter anderem mindestens fünf Jahre professionelle Erfahrung vorweisen und sich bereit erklären, persönlich bei der Enthüllungszeremonie anwesend zu sein.

Dass die Schwestern Dakota und Elle Fanning gemeinsam geehrt werden, ist ein besonderes Highlight des Jahrgangs. Beide haben sich bereits im Kindesalter als Schauspielerinnen einen Namen gemacht und sind seitdem aus Hollywood kaum wegzudenken. Pedro hingegen gehört der Fernsehkategorie an – der Schauspieler wurde vor allem durch Serienrollen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Karol G wiederum feiert ihren Stern in der Aufnahmekategorie – gemeinsam mit einer musikalisch vielfältigen Gruppe, die von Punklegenden wie den Ramones bis hin zu Grandmaster Flash (68) reicht.

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Getty Images Miley Cyrus erhält ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood, Kalifornien, am 22. Mai 2026

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Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

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Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood