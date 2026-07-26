Familientragödie bei 21 Savage: Neffe schießt auf Schwester

Eine erschütternde Tragödie hat die Familie von Rapper 21 Savage (33) erschüttert: Seven Shirley, ein 14-jähriger Junge, den der Musiker als seinen Neffen bezeichnet, soll seine zwölf Jahre alte Schwester Lyric in den Hals geschossen haben – und sich anschließend selbst suizidiert. Die Polizei traf nach Berichten von TMZ über Schüsse am Tatort ein und fand beide Kinder mit Schusswunden. Seven zeigte bei Eintreffen der Beamten keine Lebenszeichen mehr, Lyric wurde mit einer Schusswunde am Hals in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Lyric hat in dieser Woche bereits mehrere Operationen hinter sich. Wann sie nach Hause entlassen werden kann, ist bislang noch unklar. Sevens Großmutter Sharon Smith, die den Jungen seit seinem elften Lebensmonat großgezogen hatte, sprach gegenüber dem lokalen Sender 11 Alive über die letzten Momente ihres Enkels. Sharon gab an, nicht zu wissen, wie Seven an die Waffe gelangt ist – die Person jedoch, die sie ihm verkauft habe, solle zur Rechenschaft gezogen werden. 21 Savage meldete sich nach dem Tod des Jungen auf Instagram zu Wort und teilte ein Kindheitsfoto von ihm mit den Worten: "Ich erinnere mich daran, als du noch ein Baby warst."

Die Familie wandte sich in einem öffentlichen Statement auch mit einem eindringlichen Appell an die Gemeinschaft. "Während wir als Familie trauern, bitten wir unsere Gemeinschaft, uns auf eine andere Weise zur Seite zu stehen. Helft uns dabei, die Waffen von unseren Straßen zu holen. Viel zu viele junge Leben werden durch sinnlose Waffengewalt genommen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, den illegalen Verkauf und Zugang von Schusswaffen an Minderjährige zu stoppen", heißt es darin. 21 Savage, der mit bürgerlichem Namen Shéyaa Bin Abraham-Joseph heißt, wurde im Oktober 1992 in London geboren und wuchs in Atlanta auf. Der Rapper zählt zu den erfolgreichsten Künstlern im US-amerikanischen Hip-Hop.

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Getty Images 21 Savage, US-amerikanischer Rapper

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Getty Images 21 Savage, Time 100 Gala, 2024

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Getty Images 21 Savage, Rapper