Fette Kohle? Die Kaulitz-Zwillinge kommentieren Vermögen

Villen in den Hollywood Hills, Privatjets, exklusive Partys und teure Designerkleidung – Bill (36) und Tom Kaulitz (36) machen aus ihrem luxuriösen Lifestyle keinen Hehl. In ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", deren dritte Staffel seit dem 23. Juli zu sehen ist, sowie in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geben die Tokio-Hotel-Zwillinge regelmäßig Einblicke in ihr Leben in Los Angeles. Doch eine Frage bleibt dabei offen: Wie viel haben die beiden eigentlich wirklich auf dem Konto?

Im Netz kursieren allerlei Schätzungen zum Vermögen der Brüder. Besonders häufig taucht dabei eine Zahl auf, die ursprünglich vom Onlineportal Vermögen Magazin stammt: Jeweils 20 Millionen Euro sollen Bill und Tom besitzen. Bill selbst widersprach solchen Angaben bereits 2024 im gemeinsamen Podcast: "Wenn du jetzt googelst 'Bill Kaulitz Vermögen', da kommen die wildesten Zahlen. Ich frage mich immer: Woher will 'Forbes' wissen, wie viel Geld ich jetzt hätte? Ich mache das ja nirgendwo öffentlich!" Konkrete Zahlen nannte er dabei nicht – genauso wenig wie sein Zwillingsbruder Tom.

Fest steht, dass die beiden über die Jahre mehrere Einnahmequellen aufgebaut haben. Den Grundstein legte die Band Tokio Hotel, die 2005 mit "Durch den Monsun" den Durchbruch feierte und seither weltweit mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft hat. In der Doku gehen die beiden zumindest auf den geringen Verdienst von ihrem Durchbruch-Song ein. Lediglich 900 Euro im Jahr soll der Song ihnen einbringen. "Wenn überhaupt", kommentiert Tom. Der Grund für den geringen Betrag: Als sie so jung waren, haben sie alle Verträge unterschrieben, um irgendwie ihre Karriere voranzutreiben. Mittlerweile haben sie sich aus diesen Verträgen gelöst, erzählen sie. Konzerte, Tourneen, Streaming und Merchandise kommen heute hinzu, außerdem arbeiten Bill und Tom als Songwriter und Produzenten. Seit September 2021 betreiben die Zwillinge zudem ihren wöchentlichen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", der zu den erfolgreichsten Formaten in Deutschland zählt.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von Minions & Monster im Mathäser Filmpalast in München, Juni 2026

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026