Thylane Blondeau feierte luxuriösen Junggesellinnenabschied

Thylane Blondeau (25) hat ihren Junggesellinnenabschied in vollen Zügen genossen – und dabei keine Kosten gescheut. Das Model feierte gemeinsam mit ihren Freundinnen im luxuriösen Fünf-Sterne-Resort Villa La Coste im Süden Frankreichs. Dort kostet eine Suite rund 1.400 Pfund (rund 1.640 Euro) pro Nacht. Bilder, die Thylane auf Instagram teilte, zeigen das glamouröse Getaway: Die 25-Jährige, die sich nach ihrer Trauung enttäuscht von manchen Pressevertretern zeigte, erschien dabei durchgängig in weißen Outfits und ließ sich mit ihren Gästen in dem inmitten eines Weinbergs gelegenen Spa-Hotel verwöhnen.

Für ihre Freundinnen hatte Thylane an alles gedacht: personalisierte Bademäntel, Dior-Geschenktüten und maßgeschneiderte Reisepläne mit ihrem eigenen Gesicht drauf. Über ihrem Bett hingen pinke Luftballons mit ihrem Namen, und am Pool warteten blau-weiße Handtücher mit dem Aufdruck "The Bach Club". Für einen lustigen Moment sorgten Masken mit dem Gesicht ihres Mannes Ben Attal, die ihre Freundinnen in die Kamera hielten. Auf Instagram kommentierte Thylane die ersten Bilder schlicht mit: "Bachelorette Day 1."

Das Paar hat bereits im Juni in Paris geheiratet, nur drei Monate nach der Verlobung. In den kommenden Wochen soll zudem noch eine Auslandshochzeit folgen. Ben hatte Thylane während einer Reise nach Griechenland einen Antrag gemacht und dabei rote Rosenblätter zu einem Tisch mit Meerblick gestreut. Zu den Fotos des Moments schrieb das Model auf Instagram: "Ich habe Ja gesagt zu meinem besten Freund. Auf die Ewigkeit." Thylane ist die Tochter des ehemaligen Fußballspielers Patrick Blondeau und der TV-Moderatorin Veronika Loubry. Sie war bereits mit vier Jahren für Jean Paul Gaultier über den Laufsteg gegangen und wurde als Sechsjährige von Vogue Enfants zum schönsten Mädchen der Welt gekürt – einen Titel, den sie 2018 erneut gewann.

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Getty Images Thylane Blondeau, Model

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Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Verlobter im Griechenland-Urlaub

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Gareth Cattermole/GettyImages Das französische Model Thylane Blondeau

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