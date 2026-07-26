"Sehr streng": Kajol wurde als Kind von Mutter geschlagen

Bollywood-Ikone Kajol (51) hat in einem Interview überraschend offen über ihre Kindheit gesprochen – und dabei enthüllt, dass ihre Mutter sie regelmäßig schlug. Gegenüber Mashable India schilderte die Schauspielerin, wie streng es bei ihr zu Hause zuging: "Meine Mutter war sehr streng. Sie hat mich viel geschlagen. Laut meiner Mutter konnte ich das Essen nicht verdauen, bis ich ein paarmal geschlagen wurde. Und sie hat mich mit allem geschlagen. Meine Mutter hat Bücher nach mir geworfen." Trotz dieser Erfahrungen blickt Kajol ohne Groll auf ihre Erziehung zurück. "Ich hatte eine sehr gute Kindheit. Sie hat mich aufs Leben vorbereitet", betonte sie.

Vor wenigen Monaten zeigte Kajol bereits, dass sie sich von niemandem vorschreiben lässt, wie "erwachsen" sie zu sein hat. Auf Instagram postete sie elegante Fotos aus einem Shooting in Mumbai, in einem tief bordeauxfarbenen Sari mit goldener Stickerei. Dazu schrieb sie: "Ich hasse es, wenn Leute sagen: 'Benimm dich wie ein Erwachsener.' Habt ihr euch Erwachsene in letzter Zeit mal angeschaut? Das ist ein schrecklicher Rat!" Typisch für die Schauspielerin: Auch sonst würzte sie ihre Posts immer wieder mit Humor und Selbstironie. Einmal kommentierte sie eine Gewichtszunahme mit der Erklärung, das Extra sitze "im Kopf" und bedeute schlicht, man sei klüger geworden.

Und Kajol kann nicht nur witzig, sondern auch ziemlich deutlich werden. Vor rund sechs Monaten diskutierte sie in der Talkshow "Two Much" mit Twinkle Khanna, Karan Johar und Janhvi Kapoor (29) über Treue und Tabus in Beziehungen. Als Karan sagte: "Körperliche Untreue ist kein Trennungsgrund", konterte Janhvi sofort: "Dann ist die Beziehung vorbei." Kajol setzte ihren eigenen Akzent und machte klar, dass Fremdgehen für sie kein "Deal-Breaker" sei. Damit zeigte die Frau von Ajay Devgn: Nicht jedes Vergehen wiegt für sie gleich schwer – auch wenn ihre Ansicht schließlich im Netz für heftige Diskussionen sorgte.

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Getty Images Kajol Devgan und ihre Mutter Tanuja Mukherjee bei der Lakme Fashion Week Winter/Festive 2011 in Mumbai

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Instagram / kajol Kajol, Juni 2026

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IMAGO / Kyodo News Ajay Devgn und Kajol, Dezember 2013