Darum verzögert sich Prinz Harrys Sicherheitsentscheidung

Prinz Harry (41) muss weiter auf eine endgültige Entscheidung zu seinem Polizeischutz in Großbritannien warten. Der Sohn von König Charles III. (77) hatte nach seinem Rücktritt als arbeitender Royal und dem Umzug nach Kalifornien beantragt, dass seine Sicherheitslage bei Besuchen in seiner alten Heimat neu geprüft wird. Wie Mirror berichtet, hätte ein sogenanntes Risk-Management-Board bereits im März zusammenkommen sollen, um seine Gefährdungslage zu bewerten, doch die geplante Überprüfung wurde verschoben – und Harry bleibt vorerst ohne automatische Schutzgarantie bei Reisen nach Großbritannien.

Hintergrund der Verzögerung ist ein deutlicher Rückstau bei genau diesen Sicherheitsbewertungen. Laut Berichten müssen die Behörden derzeit den Schutz für insgesamt neun ehemalige Premierminister sicherstellen – eine enorme Zusatzbelastung für die zuständigen Stellen. Um den Andrang zu bewältigen, seien die Sitzungen der Risk-Management-Boards für rund vier Monate komplett auf Eis gelegt worden. Ein Insider mit Einblick in das Verfahren kritisierte gegenüber dem Mirror: Es sei widersprüchlich, bei einem wachsenden Rückstand einfach die Boards zu pausieren. Das eigentliche Ziel dieser Bewertungen sei es, Menschen zu schützen, deren öffentliche Rolle sie zu möglichen Zielen machen könnte.

Prinz Harry hatte nach seinem Ausscheiden aus der Rolle als sogenannter Working Royal das automatische Anrecht auf Polizeischutz verloren. Seither muss der Herzog von Sussex jede Reise nach Großbritannien mindestens einen Monat im Voraus anmelden, damit die Behörden seine individuelle Gefährdungslage für den jeweiligen Besuch neu einstufen können. Vollumfänglichen Schutz erhielt er bei seinen letzten Aufenthalten dennoch nicht; zudem verlor er im vergangenen Jahr einen Rechtsstreit gegen das Innenministerium. Seit seinem Neuanfang in Kalifornien lebt Harry mit seiner Frau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern weitgehend zurückgezogen – seine Besuche in der Heimat sind dagegen stets von einem hohen öffentlichen Interesse begleitet.

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern