Lucie Donlan und Luke Mabbott erinnern an ihre Traumhochzeit

Lucie Donlan und Luke Mabbott haben sich vor rund einem Monat das Jawort gegeben und zelebrieren diesen Tag im Netz. Das ehemalige Love Island-Paar heiratete am 17. Juni in Cornwall. Auf Instagram teilten die beiden ein süßes Video, das die Frischvermählten zeigt, wie sie Hand in Hand in Hochzeitskleidung ins Meer rennen, in die Wellen springen und sich küssen. Lucie schrieb dazu: "Man heiratet nur einmal ... renn' ins Meer in deinem Hochzeitskleid und küss' deinen Ehemann."

Auf Hochzeitsfotos ist zu sehen, dass Lucie in einem weißen Brautkleid mit langer Schleppe und einem auffälligen Kathedralenschleier strahlte, der mit Blättern und Vögeln bestickt war. Luke erschien im weißen Smoking mit schwarzer Fliege. Die Zeremonie fand in einer festlich dekorierten Scheune statt. In den Kommentaren unter dem Post gratulierten zahlreiche Promis dem frischgebackenen Ehepaar. Moderatorin Vogue Williams (40) schrieb: "Ah, wie wunderschön." Auch "Love Island"-Kollegen wie Joanna Chimonides, die 2019 gemeinsam mit Lucie in der Show zu sehen war, und Shaughna Phillips, Lukes Mitstreiterin aus dem Jahr 2020, meldeten sich mit herzlichen Glückwünschen.

Dabei hatte das Paar schon vor einem Jahr einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben. Gegenüber Mirror erzählten Lucie und Luke damals, dass sie nach ihrer langen Verlobung endlich richtig mit der Planung loslegen. "Wir hatten eine lange Verlobung, was schön war, weil wir so die Zeit hatten, wirklich über unseren Traumtag nachzudenken", sagten sie. Neue Ideen habe ihnen auch ein Trip nach Kanada geliefert. Vor allem Natur und Action wie Skifahren und Ziplining hätten sie inspiriert.

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Instagram / lucierosedonlan Lucie Donlan und Luke Mabbott, Juni 2026

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Instagram / lucierosedonlan Lucie Donlan und Luke Mabbott, Juni 2026

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Instagram / lucierosedonlan Luke Mabbott und Lucie Donlan

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