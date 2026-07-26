Fearne Cotton distanziert sich nach Trennung von der Familie

Seit der Trennung von ihrem Ehemann Jesse Wood (49) hat Moderatorin Fearne Cotton (44) den Kontakt zu dessen Familie offenbar vollständig abgebrochen. Jo Wood, die Stiefmutter von Jesse und einst eine enge Vertraute von Fearne, berichtete nun im Podcast "Suddenly Single" davon, dass die 44-Jährige seit der Trennung kein Wort mehr mit ihr gesprochen habe. "Ich habe seitdem nicht mehr mit Fearne gesprochen", erklärt sie und hebt hervor: "Sie hat keinen von uns angerufen – nichts." Fearne soll nach der Trennung eine neue Beziehung mit dem TV-Regisseur Elliot Hegarty begonnen haben.

Jo, die selbst früher durch eine schmerzhafte Trennung ging, zeigt trotz allem Verständnis für Fearnes Verhalten. "Ich habe mir gedacht, dass sie ein neues Leben mit einem neuen Mann beginnen wollte, und ich finde das in Ordnung", erklärte die 71-Jährige im Podcast. Gleichzeitig betonte sie, dass sie keine negativen Gefühle hege: "Ich habe nichts gegen Fearne. Ich finde sie wunderbar, und ich verstehe, dass man sich nicht dagegen wehren kann, wenn man sich verliebt. Ich freue mich sehr für sie." Fearne und Jesse hatten ihre Ehe im Jahr 2024 nach zehn gemeinsamen Jahren beendet. Das frühere Paar hat einen Sohn namens Rex und eine Tochter namens Honey.

Dass Fearne ein neues Kapitel aufschlägt, macht sie auch mit einem Tattoo deutlich – auf ihrer rechten Hüfte ließ sie die Worte "new beginnings" verewigen. Trotz aller Veränderungen bleibt Jo eine feste Größe im Leben der Kinder. "Jesses Kinder nennen mich Grandma Jo und meine eigenen Kinder nennen mich Gangster Granny", erzählte sie im Podcast. Jesse ist der Sohn von Rolling Stones-Gitarrist Ronnie Wood (79) und seiner ersten Frau, der verstorbenen Krissy Findlay. Jo selbst war mit Ronnie verheiratet, bevor er sie 2008 verließ – eine Trennung, die sie nach eigenen Angaben sehr getroffen hat. Dennoch schaffte sie es damals, den freundschaftlichen Kontakt zur Familie aufrechtzuerhalten.

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Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton, November 2019

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Getty Images Fearne Cotton und Jesse Wood im Jahr 2014

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Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton bei der "Macbeth"-Premiere in London im Oktober 2024