Nova Meierhenrich schwärmt von ihrer Beziehung mit Brian

In der "NDR Talk Show" hat Nova Meierhenrich (52) jetzt gemeinsam mit ihrem Freund Brian Bojsen einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben gegeben. Seit zwei Jahren ist die Moderatorin mit dem ZDF-Koch zusammen – und die Beziehung ist für sie in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Brian ist nicht nur der erste Mann, mit dem Nova öffentlich zusammen ist, sondern auch der erste, der bei ihr eingezogen ist. Auf die Frage von Talkmaster Steven Gätjen (53), ob es denn Liebe auf den ersten Blick gewesen sei, antwortete sie ehrlich: "Ich glaube, wir fanden uns sympathisch. Aber Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Wir sind erstmal Freunde geworden und alles andere hat sich dann entwickelt."

Das gemeinsame Leben bringt für die beiden jedoch auch kleine Herausforderungen mit sich. So gestand Nova in der Sendung, dass es durchaus Diskussionen um den Kleiderschrank gebe: "Er will seinen eigenen Platz im Schrank." Brian ergänzte humorvoll: "Nach Monaten hat sie zwei kleine Fächer im Schrank ausgeräumt. Ich habe mittlerweile eine Kommode." Trotzdem scheint es dem Paar ansonsten an Gemeinsamkeiten nicht zu fehlen. "Wir haben beide dieses Entdecker-Gen in uns", verriet die Moderatorin. "Eigentlich wollen wir nach jeder Reise auswandern." Derzeit schauen sich die beiden sogar Häuser in der Toskana an.

Kennengelernt haben sich Nova und Brian, nachdem der Koch ein Kochbuch über Dänemark geschrieben hatte. Der gebürtige Däne wurde in Deutschland vor allem als Juror der ZDF-Kochshow "Küchenschlacht" bekannt. Als die beiden sich kennenlernten, war Brian allerdings noch verheiratet – eine Situation, die die Moderatorin gegenüber der Zeitschrift Bunte offen ansprach: "Wir wussten beide, dass wir das perfekte Match wären. Die Lebensumstände sprachen dagegen. Alles war kompliziert." Auch über ihren unerfüllten Kinderwunsch sprach Nova zuletzt offen.

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Imago Zu Gast in der "NDR Talk Show": Nova Meierhenrich in Hamburg im Juili 2026

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Imago Nova Meierhenrich und Brian Bojsen zu Gast in der "NDR Talk Show"

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ActionPress Nova Meierhenrich und Brian Bojsen, Oktober 2024