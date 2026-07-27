"Dreckig": Anna Heiser ist nach Deutschland-Besuch entsetzt

Anna Heiser (36) hat Deutschland einen kurzen Besuch abgestattet – und dabei kein gutes Bild von ihrer früheren Wahlheimat gewonnen. Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit war kürzlich drei Tage lang in Deutschland unterwegs und meldete sich anschließend schockiert bei ihren Followern auf Instagram. Besonders der Zustand von Städten in Nordrhein-Westfalen ließ sie fassungslos zurück. In einem Video, das am Dortmunder Flughafen aufgenommen wurde, brachte sie ihre Ernüchterung auf den Punkt: "Jetzt bin ich hier durch die Städte gelaufen. Das ist so dreckig. Vor allem hier in NRW."

In dem Clip erinnert sich Anna auch daran, wie anders Deutschland einmal auf sie gewirkt hatte. Als sie 2010 zum Studium dorthin zog, war sie von gepflegten Vorgärten und schönen Häuserfassaden begeistert gewesen. Damals habe sie das Land als "die Definition von einem superentwickelten Land" gesehen – und fragt sich heute: "Was ist mit diesem schönen, ordentlichen, gepflegten Land passiert?" Die 36-Jährige stellte dabei klar, dass sie mit dem Video kein politisches Statement machen wolle, sondern lediglich teile, was sie persönlich beschäftige. Die Reaktionen ihrer Follower fielen gemischt aus: Während viele ihr zustimmten, mahnten andere zur Zurückhaltung. "Nicht verallgemeinern bitte! Finde immer schwierig, über ein Land sich so zu äußern, wenn man dort nicht wohnt", schrieb etwa ein Nutzer in den Kommentaren.

Anna war 2017 durch ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau" bekannt geworden, wo sie den namibischen Farmer Gerald Heiser (41) kennenlernte. Die beiden verliebten sich vor laufenden Kameras und heirateten 2018. Danach zog die gebürtige Polin zu ihrem Mann auf dessen Farm in Namibia, wo das Paar mehrere Jahre lebte und zwei Kinder bekam. Zuletzt machte sich Anna große Sorgen um Tochter Alina, die nach einem Zeckenbiss mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nachdem die Farm verkauft wurde, entschied sich die Familie für einen Neuanfang in Polen – Annas Heimat – um dort auch näher bei ihrer Familie zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Tv-Bekanntheiten