Logan Marshall-Green bekam "Die Odyssee"-Rolle trotz Absage

Logan Marshall-Green (49) hätte fast seine Rolle in Christopher Nolans (55) Epos Die Odyssee verpasst. Der Schauspieler, der unter anderem als Trey Atwood in O.C., California bekannt wurde, sprach über Weihnachten 2024 einen Part auf Band ein und erhielt im Januar 2025 einen Rückruf. Dann kamen die verheerenden Waldbrände in Los Angeles – und Logan sagte ab. Im Interview mit Perri Nemiroff auf dem YouTube-Kanal Collider Ladies Night erklärte er: "L.A. stand in Flammen, und einige meiner Vertreter waren direkt davon betroffen. Ich konnte es einfach nicht über mich bringen." Den persönlichen Termin mit Christopher bezeichnete er jedoch als "Traumvorsprechen" – er fand ohne ihn statt.

Zwei Monate später bereute Logan die Entscheidung noch immer, hatte sich aber damit abgefunden – bis sein Telefon klingelte. Cosmo Jarvis war aus einer Rolle ausgestiegen, und Christopher sowie seine Frau und Co-Produzentin Emma Thomas (54) wollten Logan als Ersatz. Binnen 48 Stunden saß er im Flieger nach Favignana in Italien. Dort erfuhr er erst, dass er Melanthius spielen würde, den treulosen Diener von Penelope, der Odysseus verspottet und später die Freier gegen ihn bewaffnet. "Hätte man mir gesagt, ich soll nur einen Speer im Hintergrund halten, wäre ich auch zufrieden gewesen", gab er im Interview zu.

An seiner Seite standen Größen wie Matt Damon (55), John Leguizamo und Anne Hathaway (43). Letztere beeindruckte Logan besonders. "Anne Hathaway – über ihre Fähigkeiten muss ich nicht reden. Das weiß jeder. Aber ich war sehr beeindruckt von ihrer Konzentration an Drehtagen, an denen sie hinter einer Leinwand stand und nur eine Silhouette war", schwärmte er. Logan und Anne hatten bereits vor Jahrzehnten gemeinsam an einem Indie-Film gearbeitet. "Die Odyssee" startete weltweit stark: Allein am Eröffnungswochenende spielte der Film rund 110 Millionen Euro in den USA und 230 Millionen Euro weltweit ein.

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Imago Logan Marshall-Green bei der Premiere von "Die Odyssee" in New York

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Getty Images "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas, 2024

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London