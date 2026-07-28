Eric Bieniemys Ehefrau nach Schusswaffenangriff wohl stabil

Erschreckende Nachrichten aus dem Umfeld der Kansas City Chiefs: Mia Bieniemy, die Ehefrau von Offensivkoordinator Eric Bieniemy (56), wurde am Sonntag, dem 27. Juli, in dem Haus der Familie im US-Bundesstaat Virginia angeschossen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Cheftrainer Andy Reid meldete sich daraufhin nach dem Training am Montag zu Wort und bestätigte in einer Pressekonferenz, dass Mias Zustand stabil sei. "Unsere Herzen sind bei Eric Bieniemy und seiner Familie. Wir alle lieben EB und man hasst es, sowas zu sehen. Das ist das echte Leben", sagte Reid.

Als Tatverdächtiger wurde laut Behörden der jüngste Sohn des Ehepaares, Elijah Zion Bieniemy, identifiziert. Er wurde am Montag wegen schwerer Körperverletzung, dem Einsatz einer Schusswaffe bei der Begehung eines Verbrechens sowie dem Abfeuern einer Schusswaffe in einem Wohngebäude angeklagt und sitzt ohne Möglichkeit auf Kaution im Loudoun County Adult Detention Center. Eric befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mit den Chiefs beim Trainingslager an der Missouri Western State University in St. Joseph, Missouri, und hat das Lager Berichten zufolge verlassen, um bei seiner Frau zu sein. Wann er zum Team zurückkehren wird, ist noch unklar. Reid zeigte sich dabei menschlich: "Sie ist eine Heilige, einer von Gottes guten Segen. Aber Dinge passieren eben."

Neben Elijah haben Eric und Mia noch einen weiteren Sohn, Eric III, der Berichten zufolge an Zerebralparese leidet und auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Eric selbst ist seit 2012 immer wieder mit den Kansas City Chiefs verbunden – zunächst als Runningbacks-Trainer und Offensivkoordinator, bevor er nach einem Intermezzo bei anderen Teams vergangene Saison nach Kansas City zurückkehrte. Starplayer Travis Kelce (36) hat stets offen seine Bewunderung für den Trainer zum Ausdruck gebracht. "Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder im Gebäude zu sehen. Er ist einer meiner liebsten Trainer aller Zeiten. Ich hatte so viele unglaubliche Wachstumsmomente unter ihm als Spieler", sagte Travis nach Erics Rückkehr zu den Chiefs.

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Getty Images Eric Bieniemy beim Rookie-Minicamp der Chicago Bears in Halas Hall, Lake Forest

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Getty Images Andy Reid, Football-Coach

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