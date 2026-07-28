Neue Liebe: Kate Garraway erschüttert über Hasskommentare

Kate Garraway (59) ist derzeit nicht nur glücklich verliebt, sondern sieht sich auch mit einer Welle von Hasskommentaren konfrontiert. Seitdem die britische Moderatorin ihre Beziehung zu dem Wirtschaftsjournalisten Liam Halligan öffentlich gemacht hat, prasselt auf sie misogyne Kritik ein. Laut The Sun empfindet Kate die Nachrichten als extrem verstörend. Besonders perfide: Liam war viele Jahre mit Kates verstorbenem Ehemann Derek Draper (†56) befreundet, der im Januar 2024 nach einem langen Kampf mit Long Covid gestorben war.

Eine Quelle erklärte gegenüber The Sun: "Die Nachrichten sind gezielt formuliert, um eine Reaktion hervorzurufen und Schmerz zu verursachen. Kate verdient Glück nach allem, was sie durchgemacht hat. Es ist traurig, dass es Menschen gibt, die so verbittert sind, dass sie versuchen, ihr das zu vermiesen." Liam selbst meldete sich in einem Artikel für "The Spectator" zu Wort, nachdem er durch seine Beziehung mit Kate plötzlich im Rampenlicht der Boulevardpresse gelandet war: "Zwischen uns gibt es definitiv einen Funken. Aber kann sie ein Tandem fahren?" Gemeinsam verbrachten die beiden außerdem kürzlich ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Italien, als Kate ihn auf einer Dienstreise nach Europa begleitete.

Bereits im Mai wurde das Paar zum ersten Mal Arm in Arm fotografiert, als Kate Liam bei einer Wohltätigkeitsradtour unterstützte. Kurz darauf präsentierte die Moderatorin ihn offiziell in den sozialen Medien, indem sie ein Gruppenfoto von der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes auf X teilte. Dass Kate grundsätzlich für eine neue Beziehung offen war, hatte sie bereits Ende letzten Jahres angedeutet. In einem Auftritt im Podcast von Jamie Laing (37) erklärte sie: "Ich würde nicht gerne denken, dass ich nie wieder romantische Liebe in meinem Leben haben werde. Das wäre eine ziemlich traurige Art, durch das Leben zu gehen. Aber nein, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob mich jemand haben wollen würde."

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Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

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Getty Images Derek Draper im Juni 2023 in Windsor

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X / Kate Garraway Kate Garraway mit Partner Liam Halligan (links) und Freunden