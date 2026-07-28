Eklat im Gericht: Richterin droht Christina Block mit Haft

Im Prozess um die Entführung ihrer Kinder hat Christina Block (53) für einen handfesten Eklat gesorgt. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt drohte der angeklagten Unternehmerin mit einem Haftbefehl, weil diese einer Sachverständigen offenbar einen Brief mit brisantem Inhalt übergeben haben soll. "Das ist der Versuch einer Verdunkelungshandlung", erklärte Hildebrandt laut dpa im Gerichtssaal. Es ist nicht das erste Mal, dass Christina mit einer solchen Konsequenz konfrontiert wird: Bereits im vergangenen November hatte es eine ähnliche Drohung gegeben, damals wegen eines Briefes mit Genesungswünschen an einen erkrankten Zeugen.

Was genau in dem Schreiben steht, ist bislang unklar. Der Nebenklagevertreter Philip von der Meden erklärte jedoch, der auf Rumänisch verfasste Brief betreffe die Intimsphäre seines Mandanten, Stephan Hensel – Christinas Ex-Mann und Vater der betroffenen Kinder. "Das ist ein Vorgang, der meinen Mandanten tief getroffen hat", sagte von der Meden. Christina selbst beteuerte, sie habe lediglich Unterlagen zur Gesundheit der Kinder mitgegeben und nichts verheimlichen wollen: "Es ging mir um die Sorge, die ich ausgedrückt hatte, um das Wohl der Kinder. Ich dachte, es würde helfen." Ihr Verteidiger Ingo Bott sprach von einem bedauerlichen Versehen. Einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellte weder die Nebenklage noch die Staatsanwaltschaft.

Der Hintergrund des Prozesses ist dramatisch: In der Silvesternacht 2023/24 sollen Unbekannte Christinas damals zehn- und 13-jährige Kinder gewaltsam aus der Nähe von Stephans Haus in Dänemark entführt haben. Stephan wurde dabei niedergeschlagen und tritt deshalb als Nebenkläger auf, ebenso wie die beiden Kinder, die durch eine Anwältin vertreten werden. Im Mittelpunkt des aktuellen Verhandlungstages stand eigentlich die jugendpsychiatrische Sachverständige Mareike Schüler-Springorum, die die Folgen der Entführung für die Kinder beurteilen soll. Das Gericht schloss die Öffentlichkeit aus, bevor die Sachverständige mit ihrem Vortrag begann – zum Schutz der Kinder und der Nebenkläger. Für das vollständige Gutachten sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.

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Getty Images Gerhard Delling und Christina Block im November 2023

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Getty Images Stephan Hensel im Landgericht Hamburg

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Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna