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Madison Beer
Sängerin Madison Beer und Justin Herbert haben sich verlobt

Sängerin Madison Beer und Justin Herbert haben sich verlobt

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Es ist eine freudige Neuigkeit aus Los Angeles: Footballstar Justin Herbert (28) hat seiner Freundin Madison Beer (27) einen Heiratsantrag gemacht – und die Sängerin hat Ja gesagt! Das frisch verlobte Paar teilte die aufregenden Neuigkeiten auf Instagram. Zu sehen sind romantische Verlobungsfotos, auf denen Justin vor traumhafter Kulisse aufs Knie geht. Für den besonderen Moment hatte Madison ein weißes Outfit gewählt, während Justin auf schwarze Hosen und ein weißes langärmeliges Shirt setzte. "Lernt meinen Verlobten kennen", schrieb Madison zu dem gemeinsamen Post, auf dem sie auch stolz ihren neuen Verlobungsring präsentiert.

In den Kommentaren des Beitrags überschlugen sich Freunde und Fans mit Glückwünschen. Besonders emotional war dabei die Nachricht von Tracie Beer, Madisons Mutter. "Mein Herz leuchtet. Meine Seele ist erfüllt. Meine Augen hören nicht auf, vor Freudentränen zu weinen", schrieb sie auf Instagram und richtete sich direkt an den Footballprofi: "Justin, ich liebe und vergöttere dich. Madison, Träume werden wahr... herzlichen Glückwunsch an das unglaublichste, harmonischste, füreinander bestimmte Paar, das ich je gesehen habe."

Justin und Madison sollen sich seit rund einem Jahr kennen. Erste Gerüchte über eine Romanze entstanden, als er im August 2025 am Set eines ihrer Musikvideos gesichtet wurde – in dem er später auch selbst mitspielte. Ihr offizielles Debüt als Paar feierten die beiden schließlich bei einem Spiel der Los Angeles Chargers, wo sie gemeinsam auf der Seitenlinie zu sehen waren und sich küssten. Im März dieses Jahres widmete Madison ihrem damaligen Freund zu seinem Geburtstag eine rührende Botschaft auf Instagram: "Ich bin so glücklich, dein zu sein. Du bist mein Traum, der wahr wird."

Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles
Getty Images
Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles
Madison Beer beim Jingle Ball 2024
Getty Images
Madison Beer beim Jingle Ball 2024
Madison Beer und Justin Herbert
Instagram / justinherbert
Madison Beer und Justin Herbert
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