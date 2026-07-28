Jessica Shannon reicht Scheidung nach Untreue ihrer Frau ein

Paukenschlag bei Jessica Shannon (29): Die Tochter von Realitystar Mama June hat jetzt offiziell die Scheidung eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, zog sie am 24. Juli vor Gericht und reichte die Scheidung von ihrer Frau Shyann McCant ein. Als Trennungsdatum gab sie den 1. Juni an und erklärte, die Ehe sei "unwiederbringlich zerbrochen". Auslöser für den Schritt war das Geständnis von Shyann, fremdgegangen zu sein.

Bereits im Juni hatte TMZ berichtet, dass Jessica und Shyann sich getrennt hatten – damals hieß es noch, die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden. Doch Anfang Juli wurde die Trennung öffentlich unschön: Mama June beschuldigte Shyann, Jessica mit einer Frau namens Mackenzie betrogen zu haben. Shyann räumte die Untreue daraufhin ein und erklärte, sie übernehme "die volle Verantwortung" für ihr Handeln – gab aber gleichzeitig an, sie sei in der Ehe wiederholt unglücklich gewesen und habe selbst um eine Scheidung gebeten. Jessica meldete sich schließlich ebenfalls zu Wort und sagte, sie sei zwar anfangs verletzt gewesen, störe sich aber inzwischen nicht mehr an Shyanns neuer Beziehung. Laut den Scheidungspapieren fordert keine der beiden Seiten Unterhalt, es gibt weder gemeinsames Vermögen noch Schulden aufzuteilen. Außerdem beantragt Jessica, ihren Geburtsnamen Shannon wieder annehmen zu dürfen.

Jessica und Shyann hatten im September 2025 geheiratet und ihre Hochzeit später für die WE-tv-Show "Mama June: Family Crisis" noch einmal vor der Kamera gefeiert. Jessica betonte nun, dass ihr vor allem eines am Herzen liege: die kleine Tochter von Shyann. Sie wolle weiterhin im Leben des Kindes präsent sein und wünsche sich, dass es glücklich, geliebt und gut versorgt aufwachse.

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Instagram / jessicaaa.shannon Jessica Shannon und Shyann McCant

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Getty Images June Shannon in Los Angeles, 2018

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Instagram / jessicaaa.shannon Jessica Shannon und Shyann McCant