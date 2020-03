Anna Cardwell und Jessica Shannon (23) scheuen keine Mühe für die Schönheit! Die zwei Töchter von June Shannon kommen offenbar ganz nach ihrer Mutter: Letztere hatte vor einigen Jahren einen extremen optischen Wandel vorgenommen. Die 40-Jährige hatte nicht nur 130 Kilo abgespeckt, sondern anschließend auch mehrere Beauty-OPs über sich ergehen lassen. Nun legten sich auch Anna und Jessica unters Messer und ließen sich beinahe von Kopf bis Fuß überarbeiten!

Wie The Sun berichtet, erhielten die Geschwister unter anderem bei einem Zahnarzt eine umfangreiche Behandlung und haben durch Veneers nun ein strahlend weißes Lächeln. Doch nicht nur der Mund, auch andere Körperstellen der Schwestern bekamen in den vergangenen Wochen ein Makeover: Anna hatte eine Bruststraffung und bekam Implantate eingesetzt. Eine Quelle soll die Beweggründe der 25-Jährigen verraten haben: "Anna wollte sich neu erfinden, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken, also flog sie nach Kalifornien, um sich in Beverly Hills umzugestalten."

Jessica soll vor ihren Eingriffen über 108 Kilo gewogen haben und den Traum verfolgen, als Plus-Size-Model zu arbeiten. Deshalb habe sie sich einen Magenballon einsetzten lassen, der ihr beim Abnehmen hilft. Darüber hinaus sei bei ihr an manchen Stellen Fett abgesaugt und eine Bauchstraffung durchgeführt worden, damit sie kurviger aussehe.

Rachpoot / MEGA Anna Cardwell im Februar 2020

APEX / MEGA Jessica Shannon im Februar 2020

APEX / MEGA Anna Cardwell und Jessica Shannon vor und nach ihren Beauty-OPs

APEX / MEGA Jessica Shannon im Februar 2020

Rachpoot / MEGA Jessica Shannon im Februar 2020

APEX / MEGA Jessica Shannon im März 2020

APEX / MEGA Anna Cardwell im März 2020

APEX / MEGA Anna Cardwell im März 2020



