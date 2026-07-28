Dorit Kemsley erhebt heftige Obdachlos-Vorwürfe gegen Ex

Im Scheidungskrieg zwischen Dorit Kemsley und ihrem Noch-Ehemann PK Kemsley eskaliert der Streit auf eine neue Ebene. Der Realitystar aus der Sendung Real Housewives of Beverly Hills wirft dem 58-jährigen Geschäftsmann vor, ihre gemeinsamen Kinder in die Obdachlosigkeit zu treiben. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin People vorliegen, soll PK informell zugesagt haben, die Hypothek für das gemeinsame Haus in Los Angeles zu übernehmen – als Ersatz für gerichtlich angeordnete Unterhalts- und Ehegattenunterhaltszahlungen. Stattdessen trudeln bei Dorit nun Zwangsvollstreckungsmitteilungen ein.

In den Gerichtsunterlagen fordert Dorit, dass PK die ausstehenden Hypothekenzahlungen nachzahlt. Außerdem verlangt sie monatlich 21.086 Dollar an Kindesunterhalt sowie 22.330 Dollar an Ehegattenunterhalt und zusätzlich 347.328 Dollar für rückständige Zahlungen. Laut der Einreichung habe PK reichlich Kapitalfluss und verdiene mindestens zwei Millionen Dollar im Jahr. Die 50-Jährige wirft ihm vor, seine liquiden Mittel lieber für persönliche Zwecke zu verwenden, anstatt seinen Verpflichtungen nachzukommen. PK hingegen pocht laut People weiterhin auf den Verkauf des gemeinsamen Hauses und beantragte dies auch vor Gericht – was Dorit als Taktik bezeichnet, den eigentlichen Prozess zu umgehen und sie sowie die gemeinsamen Kinder obdachlos zu machen. Die beiden teilen sich die Tochter Phoenix und den Sohn Jagger.

Dorit hatte die Scheidung von PK im April 2025 eingereicht und dabei unüberbrückbare Differenzen als Grund angegeben. Damals bat sie das Gericht um das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder sowie um Ehegattenunterhalt. PK reagierte darauf im Mai 2025 mit einem Antrag auf gemeinsames Sorgerecht. Der Streit um das Familienanwesen in Los Angeles schwelt seitdem weiter: Schon im Mai hatte Dorit behauptet, ihr Mann setze die Zwangsvollstreckungsdrohung gezielt als Druckmittel im Scheidungsverfahren ein. Ihr Anwaltsteam bezeichnete seinen Antrag auf Hausverkauf damals als haltlos und warf PK ungerechtfertigte Prozessführungstaktiken vor.

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023

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Getty Images Dorit Kemsley mit ihren Kids, November 2019