Giovanni Zarrella lässt sich von Kaulitz-Brüdern tätowieren

Drei Jahre nach einer verlorenen Wette hat Giovanni Zarrella (48) seine Schuld bei den Kaulitz-Zwillingen nun endlich beglichen – und sich dafür von Bill (36) und Tom (36) tätowieren lassen. Zu sehen ist die Aktion in der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Die Szene spielt sich in einem Hotelzimmer ab, in dem bereits eine Tätowiermaschine bereitlag. Am Ende verewigt Bill die Worte "Team Toll" auf Giovannis linkem Oberarm – ein bleibender Beweis für die verlorene Wette.

Die Geschichte dahinter reicht bis zur 13. Staffel von The Voice of Germany aus dem Jahr 2023 zurück. Damals saßen die drei Musiker gemeinsam als Coaches in der Sendung. Giovanni war so überzeugt davon, dass das Team der Kaulitz-Brüder die Staffel nicht gewinnen würde, dass er kurzerhand eine Wette einging. Er gibt selbst zu, was ihn damals dazu trieb: "Ich dachte, die gewinnen schon nicht, die Jungs." Doch am Ende setzte sich tatsächlich eine Sängerin aus dem Team Kaulitz durch. Als das fertige Tattoo zu sehen war, reagierte Giovanni mit einem überraschten Kommentar: "Sche*ße, das ist echt groß geworden." Tom nahm die Sache mit Humor und erklärte, warum die Wette für ihn und seinen Bruder so reizvoll war: "Das war ja der Witz. Wir können nicht tätowieren. Darum fanden wir die Wette ja so toll."

Die neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" bietet so einige unterhaltsame Momente. Bill und Tom hatten das in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bereits angedeutet – wobei Tom zugab, sich für manche Szenen zu schämen. Nicht wegen sich selbst, sondern wegen seines Bruders. Für Giovanni geht es nach dem schrägen Tattoo-Erlebnis derweil beruflich weiter: Im August steht für den Sänger eine Konzertreise durch Deutschland an, außerdem laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF.

Anzeige Anzeige

Gerald Matzka / Getty Images, Nicole Kubelka / Imago Collage: Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz

Anzeige Anzeige

ProSieben / SAT.1 //Claudius Pflug Tom und Bill Kaulitz mit der "The Voice of Germany"-Siegerin Malou

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger