Kritik an neuer Beziehung: Jessica Hnatyk platzt der Kragen

Jessica Hnatyk (26) hat genug. Nachdem die Realitybekanntheit vor wenigen Tagen ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, hagelt es im Netz nicht nur Glückwünsche, sondern auch spöttische Kommentare. In ihrer Instagram-Story wandte sie sich nun sichtlich genervt an ihre Follower und machte ihrem Ärger Luft: "Leute, checkt ihr jetzt, warum ich es so lange geheim gehalten habe? Es gibt immer diese Hater, die alles besser wissen – das geht mir einfach so auf den Nerv."

Hintergrund des Spotts sind Fragen aus der Community, ob ihr neuer Freund einen Führerschein besitze und ob er reich sei – eine klare Anspielung auf ihren Ex-Freund Germain Wolf (25), der lange Zeit keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Jessica hält die Details zu ihrer neuen Beziehung bewusst zurück und gibt auch den Namen ihres Partners nicht preis. Das sei ihr gutes Recht, betont sie: "Klar, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich teile mein ganzes Leben, aber ich finde, gerade eine Beziehung ist etwas sehr Intimes und auch Privates. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das mit der ganzen Welt teilt." Außerdem habe sie ihren Frieden gefunden und lasse sich ihr Glück nicht kleinreden: "Diese Kommentare zeigen mir einfach wieder, dass es so viele Neider und Hater da draußen gibt. Ich habe meinen Frieden. Ich habe mein Glück für mich, so wisst ihr, das muss nicht die ganze Welt sehen. Es gibt so viele Leute, die Auge machen. Ich glaube so krass an so was."

Dass Jessica rund um ihre neue Liebe auf Diskretion setzt, hat sie von Anfang an klargemacht. So bat sie ihre Follower bereits beim Bekanntmachen der Beziehung darum, keine Namen oder Konten ihres Partners zu erwähnen, um ihm einen ungewollten öffentlichen Auftritt zu ersparen. Das Paar folgt sich zudem nicht gegenseitig auf Instagram, um möglichen Hobby-Detektiven vorzubeugen. Schon seit Längerem ist sie mit dem Mann zusammen, über den sie bislang kaum etwas verraten hat.

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Juli 2026

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RTL Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Prominent getrennt"

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IMAGO / BREUEL-BILD Jessica Hnatyk, Realitystar