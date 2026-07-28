Dieses alte Matt-Damon-Foto hat jetzt eine neue Bedeutung

Ein altes Foto sorgt gerade für Aufsehen: Fotograf Greg Williams hat auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild von Matt Damon (55) geteilt, das ihn im August 1998 auf der Piazza Navona in Rom zeigt – direkt am Set von "Der talentierte Mr. Ripley". Darauf ist der Schauspieler zu sehen, wie er entspannt unter einem Schirm sitzt und in einem Buch liest. Bei dem Buch handelt es sich laut dem Fotografen um Homers Epos Odyssee – ein besonderer Fakt, weil Matt heute in Christopher Nolans (55) Kinofilm The Odyssey die Hauptrolle des Odysseus spielt.

In der Bildunterschrift seines Beitrags erklärt Williams, dass es sich dabei um "eine Penguin-Ausgabe von 1954 von Homers Klassiker handelt, die genau das ist, was Tom Ripley wohl gewählt hätte." Matt habe damals gerade den Übergang vom Nebendarsteller zur Hauptrolle vollzogen, so der Fotograf. Gegenüber dem People-Magazin erinnerte sich der Schauspieler außerdem daran, was er beim ersten Lesen der Odyssee empfand: "Ich stellte mir nicht vor, darin mitzuspielen." Zugleich betonte er, wie zeitlos das Werk sei: "Ich glaube, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man dem Text begegnet oder ihn wieder liest, nimmt man ganz unterschiedliche Dinge mit – das ist wohl einer der Gründe, warum er so lange überlebt hat."

Für Matt war es allem Anschein nach ein besonderes Ereignis, ein Teil des griechischen Epos zu sein, weswegen er für den Film viel in Kauf nahm: Bei den Dreharbeiten schien es für den Schauspieler nämlich alles andere als gemütlich zuzugehen. Dass das Foto heute wieder so viel Aufmerksamkeit bekommt, liegt auch an der prominenten Besetzung von Christopher Nolans "The Odyssey". Neben Matt gehören unter anderem Anne Hathaway (43), Tom Holland (30), Robert Pattinson (40), Zendaya (29), Charlize Theron (50), Lupita Nyong'o (43), Elliot Page (39), Mia Goth (32), Corey Hawkins, John Leguizamo, Jon Bernthal (49), Samantha Morton (49), Benny Safdie (40) und Travis Scott (35) zum Cast.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Imago Matt Damon und Jude Law in "The Talented Mr. Ripley", 1999

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris