Zooey Deschanel hielt Princes "New Girl"-Anfrage für Fake

Zooey Deschanel (46) traute ihren Augen kaum, als sie eine mysteriöse Mail erhielt: Ein Manager behauptete darin, im Namen von Musiklegende Prince (†57) zu schreiben – und der wolle unbedingt in ihrer Erfolgsserie New Girl auftreten. Die Schauspielerin war überzeugt, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt. In der Mail stand lediglich: "Hallo, ich bin der Manager des legendären Künstlers Prince und er möchte bei 'New Girl' mitmachen." In dem Buch "Who's That Girl: The Untold, Definitive History of 'New Girl'" von Thea Glassman, aus dem The Hollywood Reporter einen Auszug veröffentlichte, heißt es, dass Zooey die Nachricht sofort an ihre Agentin weiterleitete.

Der Auftritt war tatsächlich echt – wenn auch nicht ohne Komplikationen. Prince zog seine Zusage zwischenzeitlich zurück, woraufhin das Team kurzerhand auf Saturday Night Live-Mitglied Fred Armisen (59) zurückgriff, der den Musiker bei einer Leseprobe vertrat und ihn bereits in der Sendung imitiert hatte. Am eigentlichen Drehtag erschien Prince dann aber doch persönlich am Set. In Staffel 3, Folge 14 von "New Girl" ist er bei einer Party in seiner Mansion zu sehen und schlüpft in die Rolle des Ratgebers für Jess (Zooey) in ihrer Beziehung mit Nick. Laut dem Buchausschnitt war dieser Gastauftritt letztlich entscheidend für den Erfolg der gesamten Serie, da diese zuvor mit sinkenden Quoten zu kämpfen hatte.

Doch warum wollte Prince überhaupt in der Serie auftreten? Kostümdesignerin Debra McGuire lieferte dafür eine charmante Erklärung. In Hannah Simones Podcast "The Mess Around" berichtete sie, Prince habe mitspielen wollen, "weil er einen Schwarm auf unsere kleine Hannah hatte". Hannah, die in "New Girl" die Rolle der Cece Parekh spielte, bestätigte das und schilderte, Prince habe "sehr lange versucht, einen Weg zu finden, mit ihr im selben Raum zu sein". Ihrerseits sei das Interesse jedoch nicht gegenseitig gewesen: "Ich höre gerne einen Prince-Song. Ich lege gerne eine Prince-Platte auf. An allem anderen war ich nicht interessiert", so die Schauspielerin.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zooey Deschanel und Prince

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Getty Images "News Girl"-Cast 2018 während einer Pressetour in Pasadena

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Dimitrios Kambouris/Getty Images Hannah Simone, Schauspielerin