Sarah Michelle Gellar schickt Grüße aus Urlaub in Frankreich

Sarah Michelle Gellar (49) verbringt derzeit ihren Sommerurlaub an der Côte d'Azur und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Schauspielerin teilte eine ganze Reihe von Fotos aus dem Süden Frankreichs, auf denen sie unter anderem im schwarzen Bikini mit weißen Blumendetails auf einem Boot posiert – im Hintergrund das strahlend blaue Mittelmeer. Neben einer Bootstour erkundete sie die beeindruckenden Calanques bei Cassis und machte außerdem einen Halt an der legendären Motorsportstrecke Circuit Paul Ricard in Le Castellet.

Auf den Fotos präsentiert Sarah verschiedene Looks für ihren Sommer auf dem Mittelmeer. Ein Bild zeigt sie im braunen Neckholder-Bikini mit gerafftem Stoff und Schleifen, die blonden Haare nach hinten gebunden, das Make-up wirkt sehr dezent. Später wirft sich der Serienstar in ein luftiges, weißes Lochstick-Set aus kurzärmliger Bluse und Shorts, hält eine geflochtene Strandtasche in der Hand und posiert auf dem Deck, während Segelboote im Hintergrund zu sehen sind. In einer anderen Aufnahme klettert sie nach einem Sprung ins Meer wieder an Bord.

Anfang des Jahres hatte Sarah in dem Beauty-Podcast "Gloss Angeles" offen darüber gesprochen, wie es ist, im Rampenlicht älter zu werden und sich ständig mit den eigenen, viel jüngeren Fotos vergleichen zu müssen. "Ich werde ständig mit meinem jüngeren Ich verglichen, weil man so leicht ein Bild aus meinen 20ern oder 30ern raussuchen kann", erklärte sie dort und betonte, dass das zusätzlichen Druck erzeuge, sie sich selbst heute aber wohler fühle: "Ich mag, wer ich jetzt bin. Und das ist okay." Mit den neuen Urlaubsfotos aus Frankreich zeigt die zweifache Mutter einmal mehr, wie viel Selbstvertrauen sie im Laufe der Jahre gewonnen hat – und wie sehr sie ihren Sommer am Meer genießt.

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar zeigt sich im Sommerurlaub, 2026

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar genießt Zeit auf einem Boot in Frankreich, 2026

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Getty Images Sarah Michelle Gellar bei der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Premiere