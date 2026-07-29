NFL-Star Brock Purdy und Jenna erwarten ihr zweites Baby

Nachwuchs-News aus der Familie Purdy! Brock Purdy (26), Quarterback der San Francisco 49ers, und seine Frau Jenna erwarten ihr zweites Kind zusammen. Das Paar verkündete die freudige Botschaft am 29. Juli mit einem gemeinsamen Post auf Instagram. Die Fotos zeigen die beiden auf einer Wiese an einem Teich, zusammen mit ihrer zwölf Monate alten Tochter Millie Joleen. Alle drei erscheinen dabei in aufeinander abgestimmten weißen Outfits – Jenna und Millie in weißen Kleidern, Brock in weißem Hemd und Jeans. "Noch ein Segen ist unterwegs. Baby Nummer 2 kommt bald", schrieb Jenna unter den Beitrag auf Instagram.

Die Baby-Ankündigung erfolgt gut ein Jahr, nachdem das Paar bereits seine Tochter Millie Joleen willkommen geheißen hatte. Damals teilten Brock und Jenna die Nachricht ebenfalls auf Instagram – mit einem schwarz-weißen Familienfoto, auf dem sie strahlend auf ihre Neugeborene herunterblicken. "Millie Joleen Purdy. Das Leben ist gerade ein ganzes Stück süßer geworden", schrieben die beiden damals in der Bildunterschrift.

Brock und Jenna lernten sich während ihres Studiums an der Iowa State University kennen und lieben. Im Juli 2023 folgte der Heiratsantrag – Brock machte seiner Jenna an einem Steg mit Blick aufs Wasser in St. Cloud, Florida, einen Antrag. "Meine Jenna für immer. Ich kann es kaum erwarten, dein Ehemann zu sein", schrieb er damals auf Instagram. Nicht mal ein Jahr später, im März 2024, heirateten die beiden in einer privaten Zeremonie im Kreise von Familie und engen Freunden.

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Instagram / jennapurdyy Brock und Jenna Purdy im Dezember 2022

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Instagram / jennapurdyy NFL-Quarterback Brock Purdy und seine Frau Jenna im März 2024

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Getty Images Jenna und Brock Purdy beim Super Bowl 2024

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