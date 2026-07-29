"Once"-Star Glen Hansard (†56) bedauerte späte Vaterschaft

Der Tod von "Once"-Star Glen Hansard (†56) erschüttert seine Fans. Der irische Musiker und Oscarpreisträger verstarb jetzt im Alter von 56 Jahren und lässt seine Partnerin, die finnische Dichterin Maire Saaritsa, und einen gemeinsamen Sohn zurück. In einem Interview mit der Irish Times aus Oktober 2023 hatte der Sänger noch offen über sein Familienglück gesprochen – und dabei auch eingeräumt, dass er seine späte Vaterschaft manchmal bereue. Sein damals einjähriger Sohn Christy habe sein Leben völlig verändert. "52 Jahre lang war ich die wichtigste Person in meinem eigenen Leben, und dann bekam ich plötzlich einen kompletten Perspektivwechsel", erzählte Glen. Rückblickend gestand er: "Ich kann nicht glauben, dass ich es nicht schon früher getan habe." Erst mit seiner Frau habe er gewusst: "Da ist die Mutter meiner Kinder."

Im Gespräch schilderte Glen außerdem, wie sehr ihn das Vatersein geerdet habe – trotz des Spagats zwischen Familienleben und seiner Karriere als Musiker. Gemeinsam lebte die Familie zwischen Irland und Helsinki, während er weiterhin auf Tour ging. "Ist das die glücklichste Zeit meines Lebens? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die abenteuerlichste", sagte er damals. Schlafmangel und ein voller Terminkalender hätten ihn zwar gefordert, doch die Zeit mit seinem Sohn habe für ihn oberste Priorität gehabt. Rückblickend wirken diese Worte nach seinem Tod besonders bewegend.

Glen kam laut Angaben der irischen Polizei, der Gardaí, heute in den frühen Morgenstunden bei einem Motorradunfall ums Leben. Der Alleinunfall soll sich kurz vor 4:30 Uhr auf der Lower Road in Lucan am Stadtrand von Dublin ereignet haben. Notärzte behandelten ihn noch vor Ort, kurz darauf wurde sein Tod festgestellt. Die Gardaí sicherten die Unfallstelle für forensische Untersuchungen und riefen mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

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Getty Images Glen Hansard backstage bei "An Evening With Robert Redford And T Bone Burnett" während des Sundance London im Indigo at The O2

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Getty Images Glen Hansard nimmt den Oscar für den Song "Falling Slowly" aus "Once" bei der 80. Verleihung der Academy Awards entgegen

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