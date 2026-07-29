Neue Single "Without You" von Tokio Hotel released

Tokio Hotel melden sich mit einer neuen Single zurück: Am Sonntagabend feierten Bill Kaulitz (36) und seine Bandkollegen die Videopremiere zu ihrem Song "Without You", der bereits seit dem 24. Juli 2026 auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen verfügbar ist. Im Clip und im Track selbst geht es um den Schmerz nach einer Trennung, die längst vollzogen ist – während das Loslassen trotzdem noch nicht gelingt, wie unter anderem queer.de berichtet. "Without You" ist zugleich ein weiterer Vorgeschmack auf das siebte Studioalbum "Encore", das am 16. Oktober 2026 erscheinen wird und die nächste große Ära der Band einläuten soll.

Inhaltlich dreht sich "Without You" um Verlust, Sehnsucht und die Frage, wie man mit der Leere lebt, die bleibt, wenn ein Mensch fehlt, der einmal alles bedeutet hat. Spaziergänge in der Natur, Sonnenlicht und ruhige Momente prallen in den Songzeilen auf schmerzbetäubende Nächte – egal ob draußen in der Stille oder mitten im Rausch, das Gefühl der Einsamkeit verschwindet nicht. Musikalisch setzt die Band dabei auf eine Mischung aus verletzlicher Melancholie und treibender Energie: Atmosphärische Strophen bauen sich zu einem kraftvollen, sofort hängenbleibenden Refrain auf, der den inneren Konflikt zwischen Festhalten und Loslassen nach vorne trägt.

Nach "Without You" stehen für Tokio Hotel im Herbst nicht nur das Albumrelease, sondern auch eine große Arena-Tour 2026 an, die sie durch mehrere deutsche Städte führen wird und schon jetzt weitgehend ausverkauft ist. Für Bill ist der neue Song auch ein weiterer emotionaler Baustein in der Entwicklung von Tokio Hotel, die sich längst von ihrer reinen Teenie-Band-Vergangenheit gelöst haben. Der Sänger hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr sein eigenes Leben, seine Beziehungen und Trennungen in die Texte einfließen. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom (36), mit dem er schon als Jugendlicher die ersten musikalischen Schritte ging, formte er eine Band, die sich stetig neu ausrichtet und dabei ihre Wurzeln nicht vergisst.

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln