"Kaulitz & Kaulitz"-Spott: Candy Crash verteidigt Jannik

In der neuen Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" sorgt Jannik Kontalis (29) für mächtig Gesprächsstoff: Der Realitystar war gemeinsam mit seinem Freund Giuliano Lorenzo Hediger bei einer Poolparty von Bill Kaulitz (36) zu Gast – und küsste den Gastgeber dabei vor laufenden Kameras. Im Netz erntete Jannik für seinen Auftritt eine Welle aus Spott und Kritik. Nun meldet sich Candy Crash (33) zu Wort. Die Dragqueen, die selbst Drehtage für die aktuelle Staffel hatte und bei der Poolparty dabei war, nimmt Jannik in einem TikTok-Video energisch in Schutz. Candy gibt offen zu, anfangs selbst Vorurteile gegenüber Jannik gehabt zu haben. "Ich habe gedacht: 'Oh nee, was kommen da jetzt für Trash-TV-Leute?'", gesteht sie in dem Video.

Doch ihr persönlicher Eindruck von Jannik habe diese Vorurteile schnell zerstört. "Jetzt kommt Jannik zu dieser Poolparty. Ich lerne ihn kennen. Und ich sage euch, Jannik ist der liebste Kerl. Der ist höflich, respektvoll, aufrichtig interessiert, zuvorkommend. Ich habe selten so einen netten Typen kennengelernt", schwärmt sie. Was sein TV-Verhalten in der Vergangenheit angeht, hält sie sich bewusst zurück: "Ich weiß nicht, was er für Schei*e gebaut hat im Fernsehen." Ihr Appell richtet sich dennoch klar an ihre Follower: "Leute, urteilt nicht so schnell über Leute, die ihr nur von Social Media oder aus dem Internet kennt oder vom Fernsehen, bevor ihr die Leute nicht von Gesicht zu Gesicht gesehen und ein paar vernünftige Worte gewechselt habt."

Weniger nette Worte fand Tom Kaulitz (36) in der Serie selbst. Dort lästerte er über Jannik und sprach in Bezug auf dessen Umfeld von "Assis aus Deutschland". Das blieb nicht ohne Folgen: Vor wenigen Tagen reagierte Jannik in einer Instagram-Fragerunde sichtlich getroffen und schrieb: "Ach, ich bin euch ehrlich: Ich bin einfach so enttäuscht von Tom. Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war. Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist menschlich gesehen echt traurig."

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Imago Candy Crash bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Imago Bill Kaulitz, Candy Crash mit adoptiertem Baby Tochter Berlin und Tom Kaulitz bei der Premiere von Kaulitz & Kaulitz in Berlin