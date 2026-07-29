Verlust: Kate Gosselin trauert um ihren geliebten Hund Meika

Kate Gosselin (51) durchlebt gerade eine der schwersten Zeiten ihres Lebens. Die Realitystar-Bekanntheit, die durch die Sendung "Jon & Kate Plus 8" einem breiten Publikum bekannt wurde, hat den Tod ihrer geliebten Deutschen Schäferhündin Meika bekannt gegeben. Das Tier starb in der Nacht auf Samstag mit gerade einmal 15 Monaten – der Auslöser war ein plötzliches Atemversagen, das die Tierärzte nicht mehr aufhalten konnten. In einem emotionalen Video auf TikTok, das sie am Montag teilte, wandte sich Kate mit einer bewegenden Botschaft an ihre Follower.

Wie Kate in dem Video erklärte, waren den letzten Stunden von Meika dramatische Stunden vorausgegangen. Bereits am 24. Juli hatte sie ihre Community um Gebete gebeten, nachdem sie die Hündin innerhalb von nur zwölf Stunden zweimal zum Notfall-Tierarzt gebracht hatte. Meika hatte zuvor Blätter erbrochen und danach Atemprobleme entwickelt. Die Diagnose lautete zunächst Lungenentzündung – vermutlich eine Aspirationspneumonie. Trotz Behandlung konnte Meika nicht gerettet werden. "Ich war noch NIE in meinem Leben so verzweifelt, wütend und von Trauer überwältigt", schrieb Kate in ihrem Posting. Und weiter: "Unser Baby, das Nächste, was Steve und ich je einem Kind haben werden, war erst 15 Monate und 10 Tage alt. Das Leben ist so grausam und ungerecht." Sie bat ihre Follower außerdem darum, ihr und ihrem Freund Steve Neild Zeit zum Trauern zu geben.

Seit der Adoption war Meika ein fester Bestandteil von Kates Social-Media-Präsenz gewesen. Nun trauert sie gemeinsam mit Steve und dem gemeinsamen Hund Koda, den die beiden erst im Mai 2026 adoptiert hatten. Für Kate ist es bereits der zweite Verlust eines Hundes innerhalb kurzer Zeit – zuvor hatte sie den Tod ihres Hundes Nanuq betrauert, der im Dezember 2025 gestorben war. Meika hatte zuvor sogar einmal für einen Unfall gesorgt: Bei einem ausgelassenen Lauf war die Hündin mit voller Wucht in Kate hineingelaufen, was eine Fraktur am Bein und eine anschließende Operation zur Folge hatte. Kate muss den Verlust nun auch in einer schwierigen Zeit verkraften. Erst kürzlich hatte ihr Sohn Collin Gosselin öffentlich gegen seine Mutter ausgeteilt.

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Getty Images Bei der Discovery-TCA-Tour 2019 in Pasadena spricht eine Person auf der TLC-Bühne

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Getty Images Kate Gosselin bei der NBCUniversal Winter TCA Tour 2015 in Pasadena, Kalifornien

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Getty Images Kate Gosselin

Wie findet ihr, dass Kate so offen über Meikas letzte Stunden spricht? Berührend und genau richtig – das macht ihre Trauer greifbar. Etwas zu detailliert – ein paar weniger Einblicke hätten gereicht. Ergebnis anzeigen