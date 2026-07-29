Schwanger? Ex-GNTM-Anya Elsner zeigt positives Testergebnis

Ein strahlendes Gesicht, ein vielsagendes Stäbchen und eine ganz große Frage: Anya Elsner (22) hat jetzt in ihrer Instagram-Story ein Foto gepostet, das die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit einem positiven Schwangerschaftstest in den Händen zeigt. Dazu schreibt sie: "Ist es das, was ich denke, was es ist?" – ergänzt durch ein gerührtes Smiley-Emoji. Das besagte Bild sorgt aktuell unter ihren zahlreichen Followern für ordentlich Gesprächsstoff.

Der kurze, aber eindeutige Post lässt bei vielen Followern Fragen offen. Denn Anya macht in ihrer Story nicht klar, ob es sich bei dem gezeigten Test tatsächlich um ihr eigenes Ergebnis handelt oder ob der Streifen vielleicht einer Freundin gehört. Eine Erklärung dazu bleibt aus, stattdessen steht nur der emotionale Moment im Mittelpunkt, den sie mit ihren Fans teilt. Der deutlich positive Teststreifen und ihr breites Lächeln lassen zwar Raum für Interpretationen, doch eine klare Bestätigung oder weitere Infos zu einer möglichen Schwangerschaft gibt es bislang nicht. Auch Angaben zu einem möglichen Partner, der sich mitfreuen könnte, fehlen in den aktuellen Beiträgen der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin.

Anya steht mit ihren Social-Media-Posts immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Die frühere Castingshow-Kandidatin teilt auf ihren Kanälen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und in ihren Umgang mit ihrem Körper und ihrem Aussehen. In der Vergangenheit hatte sie mit Formulierungen rund um ihren Körper bereits für Diskussionen gesorgt, als viele Nutzer sich von ihrer Wortwahl verletzt fühlten. Trotz der Kritik zeigt sich die Realityteilnehmerin online weiterhin sehr offen und direkt, präsentiert ihren Followern immer wieder private Momente und Emotionen.

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner in ihrer Instastory vom 28. Juli 2026

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner im März 2024

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, TV-Bekanntheit