Das sagt Kate Gosselin zu den Behauptungen ihres Sohnes

Der Streit zwischen Kate Gosselin (51) und ihrem Sohn Collin Gosselin spitzt sich nun weiter zu. Nachdem Collin seiner Mutter unter anderem schwere Misshandlungsvorwürfe gemacht hatte, verteidigte sich die achtfache Mutter mittlerweile mehrfach und rückte dabei vor allem seine mentale Gesundheit in den Fokus. "Mein Sohn Collin, den ich von ganzem Herzen liebe, hat im Laufe der Jahre mehrere psychiatrische Diagnosen erhalten", erklärte Kate laut OK Magazine bereits zuvor und berichtete, dass Collin zeitweise in einer Einrichtung behandelt worden sei. Seine Anschuldigungen gegen sie bezeichnete sie als "völlige Erfindungen".

Der Konflikt verschärfte sich erneut, als Collin in einem Interview mit The Sun weitere Vorwürfe gegen seine Mutter erhob. Er behauptete unter anderem, als Kind in einem abgetrennten Raum im Keller isoliert worden zu sein. Kate selbst äußerte sich dazu nicht direkt, ließ jedoch über ihren Anwalt mitteilen, dass sie keine Stellung zu den Anschuldigungen nehmen wolle. Zudem erklärte Collin laut OK, seine Mutter habe ihn von seinen Geschwistern entfremdet. Darauf reagierte Kate nun jedoch in einem Kommentar unter einem TikTok-Video und schrieb: "Leider können das nur Eltern nachvollziehen, die ein psychisch krankes Kind haben! Es ist so schwer, und ich stelle fest, dass die Leute das überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn sie es nicht selbst durchgemacht haben."

Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn bleibt damit weiterhin angespannt. Collin kündigte erst kürzlich seine Memoiren "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" an, in denen er seine schockierenden Erlebnisse während seiner Zeit in der Familien-Realityshow "Jon & Kate Plus 8" schildern möchte. Gegenüber Us Weekly erklärte er dazu: "Mein Leben wurde immer vor Millionen von Menschen übertragen, aber was wirklich in meinem Leben passierte, wurde nie gezeigt." Wie sich der öffentliche Streit zwischen den beiden weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Gosselin bei der TCA Pressetour 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / collingosselin1 Collin Gosselin, Sohn von Kate Gosselin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Gosselin