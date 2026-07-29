"Riverdale": Camila Mendes über Essstörung und Panikattacken

Camila Mendes (32) hat in einem bewegenden Interview offen über eine schwere Zeit während der Dreharbeiten zu Riverdale gesprochen. Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" enthüllte die Schauspielerin, dass sie während der ersten Staffel der Erfolgsserie mit einer Essstörung zu kämpfen hatte und am Set sogar Panikattacken erlebte. Auslöser war laut ihr ein tiefsitzendes Perfektionismusdenken. "Mein Perfektionismus war sehr präsent. Ich musste jederzeit auf der Höhe sein, mein Bestes geben und gut aussehen", erklärte sie gegenüber dem Podcast-Host.

Besonders belastend war für Camila die Kleidung ihrer Figur Veronica. Die Kostüme – enge Kleider, kurze Röcke, bauchfreie Outfits und High Heels – entsprachen überhaupt nicht ihrem eigenen Stil und setzten sie unter enormen Druck. "Wenn ich mich aufgebläht fühlte oder mich an dem Tag nicht gut in meiner Haut fühlte, musste ich trotzdem etwas anziehen, das mich noch schlechter fühlen ließ und mich sehr unsicher machte", erzählte sie. In solchen Momenten kam es auch zu Panikattacken: "Das Gefühl, so ekelhaft auszusehen und trotzdem vor die Kamera treten zu müssen und einfach nicht akzeptieren zu können, wie ich aussah." Hinzu kam, dass sie auf dem Set kaum Raum hatte, ihre Gefühle zu verarbeiten. Als jemand, der Emotionen am liebsten offen rauslässt – "Ich weine einfach kurz, lasse alles raus, und dann bin ich wieder gut" –, empfand sie diese Enge als besonders schwierig.

Die Essstörung war für Camila kein neues Thema – die Probleme begleiteten sie bereits seit der Schulzeit, doch der Stress der Produktion verstärkte sie erheblich. Trotz allem blickt die Schauspielerin heute mit warmen Gefühlen auf die Serienzeit zurück. "Nicht jeder Tag war so. Ich habe meine Zeit bei der Serie wirklich geliebt, das möchte ich klarstellen. Ich erinnere mich sehr gern an diese Zeit", betonte sie. Camila spielte die Rolle der Veronica in allen sieben Staffeln der CW-Serie, die von 2017 bis 2023 lief.

Anzeige Anzeige

Imago Camila Mendes bei der deutschen Premiere von "Masters Of The Universe" im UCI Luxe in Berlin am 28.05.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Riverdale"-Cast im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Mendes bei der New Yorker Premiere von "Idiotka" am 5. Februar 2026